Beşiktaş'ta Rafa Silva gündemi: Son süreç duyuruldu!

Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalar gelmeye devam ediyor. Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, camianın gündemine dair son durumları paylaştı.

BEŞİKTAŞ'TA ASBAŞKAN MURAT KILIÇ'TAN RAFA SILVA DETAYI

"Sergen hoca eksik bölgelere transferler istedi. Devre arasında 4-5 transfer yapmayı planlıyoruz. Hocamızla her gün toplantı yapıyoruz. Ocak ayında takımımıza takviyelerimizi yapacağız. Ligin sonunda da en iyi yerde bitirmeyi planlıyoruz. Rafa Silva çalışıyor. Biraz antrenman eksiği var. Kazanacağız diye düşünüyoruz. Bu zor koşullarda bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Net bir skordu. Takımımıza, oyuncularımıza, hocamıza teşekkür ediyoruz. Yayıncı kuruluş yine pozisyonların tekrarını vermedi. Hafta içerisinde onunla ilgili de çalışmalar yapacağız."