 Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta Rafa Silva gündemi: Son süreç duyuruldu!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 ile geçti. Galibiyet sonrasında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, Rafa Silva konusunu da netleştirdi.

Beşiktaş'ta Rafa Silva gündemi: Son süreç duyuruldu!
30.11.2025
30.11.2025
'ta maçının ardından açıklamalar gelmeye devam ediyor. Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, camianın gündemine dair son durumları paylaştı.

Beşiktaş'ta Rafa Silva gündemi: Son süreç duyuruldu!

BEŞİKTAŞ'TA ASBAŞKAN MURAT KILIÇ'TAN RAFA SILVA DETAYI

"Sergen hoca eksik bölgelere transferler istedi. Devre arasında 4-5 yapmayı planlıyoruz. Hocamızla her gün toplantı yapıyoruz. Ocak ayında takımımıza takviyelerimizi yapacağız. Ligin sonunda da en iyi yerde bitirmeyi planlıyoruz. çalışıyor. Biraz antrenman eksiği var. Kazanacağız diye düşünüyoruz. Bu zor koşullarda bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Net bir skordu. Takımımıza, oyuncularımıza, hocamıza teşekkür ediyoruz. Yayıncı kuruluş yine pozisyonların tekrarını vermedi. Hafta içerisinde onunla ilgili de çalışmalar yapacağız."

Beşiktaş'ta Rafa Silva gündemi: Son süreç duyuruldu!

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ LİG ARASINDAN ÖNCE BÜYÜK MAÇ OYNAYACAK MI?
Siyah beyazlılar, 14 Aralık'ta Trabzonspor deplasmanına konuk olacak.
