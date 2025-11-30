Beşiktaş'ta Orkun Kökçü hedefi belirledi!

Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük zaferinin analizleri yapıldı. 3 puanla birlikte Beşiktaş adına hedef de belirleyen Orkun Kökçü, ara transfer dönemini işaret etti.

BEŞİKTAŞ'TA ORKUN KÖKÇÜ'DEN HEDEF KRİTİĞİ

"Böyle oyun ve skora ihtiyacımız vardı. Daha çok oyun önemliydi. Bu maçtan zevk aldık, pozitif anlar oluşturduk. İhtiyacımız olan bir galibiyetti. Aynı istek ve hırsla çalışmaya devam. Devre arasına kadar her maçı kazanmak istiyoruz. Buna mecburuz. İhtiyacımız da var. Maçtan sonra analiz yapmak zor ama ben daha çok zevk aldım, herkes istekliydi, enerjikti, birbirimiz için mücadele ettik. Daha çok mantıklı kararlarla oyunu kurduk, şanslar ürettik. Normalde düşüşler oluyor ikinci yarıda, onu konuştuk devrede. Büyük takım futbolu önde baskı, topa daha çok sahip olarak oluyor. Bunun da farkındayız. Daha çok çalışarak bunu becermeye çalışıyoruz."

JOTA SILVA'DAN 'KAZANMA ALIŞKANLIĞI' DETAYI

"3 puandan dolayı mutluyum. Kazanmak önemliydi. Kazanma alışkanlığını kazanmalıyız. Biz bugün daha agresiftik, beraber oynadık, daha çok savaştık. Sahip olduğumuz kaliteyle beraber savaşınca bu tarz skorlar alabiliriz. Maçı kontrol ettik ama bazı bölümlerde daha iyi olabilirdik. 3-4 farklı kazanabilirdik. Kalitemizle beraber kazanma alışkanlığımızı oluşturmak istiyoruz."

EL BILAL TOURE'DEN SERGEN YALÇIN VURGUSU

"Hocamız beni nerede oynatırsa oynatsın, elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Gerek forvet olsun gerek kanat olsun. Benim tek amacım elimden gelenin fazlasını yapmak ve hocamı, takımımı memnun etmek. Bu bir takım oyunu. Hücumda ve savunmada yardım etmeye çalışıyorum. Ben sahada hep en iyisini yapmaya çalışıyorum."