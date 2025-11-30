Düzce'de kadın kuaförü dükkanında ölü bulundu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Düzce Camikebir Mahallesi Cevat Şahin Sokak’ta bulunan bir kadın kuaföründe akşam saatlerinde yaşanan olayda Sevinç Y. (45) isimli kadın kuaförden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri, iş yerini kontrol ettiklerinde kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Sevinç Y.’nin cansız bedenine ilk inceleme olay yerinde yapıldı.
Kuaför kadının naaşı, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla yapılacak otopsi için Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.