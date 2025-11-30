Menü Kapat
13°
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Girona Real Madrid maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Girona Real Madrid maç kadrosu, muhtemel 11

Girona - Real Madrid maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri karşılaşmaya saatler kala gündem oldu. La Liga'nın 14. haftası kapsamında oynanacak olan kritik karşılaşmada milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11 başlaması bekleniyor. Taraftarlar tarafından Girona - Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor.

Girona Real Madrid maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Girona Real Madrid maç kadrosu, muhtemel 11
'da 14. hafta maçları 3. günüyle kaldığı yerden devam ediyor. Mücadeleler kapsamında bugün ile milli futbolcumuz 'in forma giydiği karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Girona - Real Madrid maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlandığı araştırılmaya başlandı.

Girona Real Madrid maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Girona Real Madrid maç kadrosu, muhtemel 11

GİRONA - REAL MADRİD MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Montilivi Stadyumu'nda oynanacak olan Girona - Real Madrid maçı açıklanan bilgilere göre S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Real Madrid bu sezon La Liga'da oynadığı 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Maç eksiği ile 3. sırada yer alan eflatun-beyazlılar, karşılaşmadan galibiyet alarak tekrardan 1. sıraya yükselmeyi hedefliyor.

Girona Real Madrid maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Girona Real Madrid maç kadrosu, muhtemel 11

Girona ise bu sezon iyi bir performans gösteremedi. 13 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Girona 11 puanla 18. sırada yer alıyor. Girona mücadeleden puan alarak kendini küme düşme hattından çıkarmayı hedefliyor.

Girona Real Madrid maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Girona Real Madrid maç kadrosu, muhtemel 11

GİRONA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 14. haftası kapsamında oynanacak olan Girona - Real Madrid maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ricardo De Burgos Bengoetxea yönetecek.

Girona Real Madrid maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Girona Real Madrid maç kadrosu, muhtemel 11

GİRONA - REAL MADRİD MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Real Madrid'de karşılaşma öncesinde Carvajal, Alaba ve Huijsen'in sakatlığı bulunuyor. 3 futbolcunun da mücadelede forma giymesi beklenmezken, Raul Asencio ve Rüdiger'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Milli futbolcumuz Arda Güler'in ise mücadelede ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Girona tarafında ise Blind, Portu, Stuani, Lemar, Lopez, van de Beek, Krapyvtsov ve Martin sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler.

Girona Real Madrid maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Girona Real Madrid maç kadrosu, muhtemel 11

Girona - Real Madrid maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Girona: Gazzaniga; Rincon, Martinez, Reis, Moreno; Martin, Witsel; Tsygankov, Ounahi, Gil; Vanat

Real Madrid: Courtois; Alexander Arnold, Militao, Tchouameni, Carreras; Arda Güler, Camavinga, Valverde; Bellingham; Mbappe, Vinicius

