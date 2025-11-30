Abdullah Avcı imzayı atıyor: Süper Lig'de büyük sürpriz!

Abdullah Avcı, Trabzonspor döneminin ardından yeniden Süper Lig'e dönüyor. Trabzonspor ile beklentileri karşılayamayan Abdullah Avcı'ya, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor şans vermeye hazırlanıyor. Tecrübeli çalıştırıcı için an itibarıyla kritik bir süreç söz konusu.

ABDULLAH AVCI İÇİN TRABZONSPOR SONRASINDA SÜPER LİG'DE ÇAYKUR RİZESPOR İHTİMALİ

Trabzonspor'daki ikinci döneminde beklentileri karşılamayan Abdullah Avcı, uzun zamandır Süper Lig ekipleriyle ilgili projelere dahil olmak istememişti. Ayrıca son dönemde Suudi Arabistan ihtimalleriyle de anılan deneyimli hoca, şu anda ise İlhan Palut sonrası Çaykur Rizespor'a olumlu yaklaştı. İlave olarak da güvenilir bir isme yatırım yapmak isteyen Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı için ciddi anlamda planlamalara başladı.

ÇAYKUR RİZESPOR'UN GÜNDEMİNDEKİ ABDULLAH AVCI'NIN TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor ile son döneminde 44 mücadeleye çıkan Abdullah Avcı, maç başına 1.84 puan ortalaması yakalamıştı.