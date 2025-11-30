Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Abdullah Avcı imzayı atıyor: Süper Lig'de büyük sürpriz!

Abdullah Avcı için Süper Lig'e dönüş süreci başladı. Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı, İlhan Palut ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor ile masaya oturdu.

Abdullah Avcı imzayı atıyor: Süper Lig'de büyük sürpriz!
Abdullah Avcı, Trabzonspor döneminin ardından yeniden Süper Lig'e dönüyor. Trabzonspor ile beklentileri karşılayamayan Abdullah Avcı'ya, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor şans vermeye hazırlanıyor. Tecrübeli çalıştırıcı için an itibarıyla kritik bir süreç söz konusu.

Abdullah Avcı imzayı atıyor: Süper Lig'de büyük sürpriz!

ABDULLAH AVCI İÇİN TRABZONSPOR SONRASINDA SÜPER LİG'DE ÇAYKUR RİZESPOR İHTİMALİ

Trabzonspor'daki ikinci döneminde beklentileri karşılamayan Abdullah Avcı, uzun zamandır Süper Lig ekipleriyle ilgili projelere dahil olmak istememişti. Ayrıca son dönemde Suudi Arabistan ihtimalleriyle de anılan deneyimli hoca, şu anda ise İlhan Palut sonrası Çaykur Rizespor'a olumlu yaklaştı. İlave olarak da güvenilir bir isme yatırım yapmak isteyen Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı için ciddi anlamda planlamalara başladı.

Abdullah Avcı imzayı atıyor: Süper Lig'de büyük sürpriz!

ÇAYKUR RİZESPOR'UN GÜNDEMİNDEKİ ABDULLAH AVCI'NIN TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor ile son döneminde 44 mücadeleye çıkan Abdullah Avcı, maç başına 1.84 puan ortalaması yakalamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

ABDULLAH AVCI EN SON HANGİ TAKIMLA ANILMIŞTI?
Abdullah Avcı ile uzun zamandır çalışan Önder Karaveli, Al Ahli ile görüştüklerini belirtmişti.
#Futbol
#Spor
