Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Ağızlıksız gezdirilen pitbull dehşet saçtı! 5 ve 1 yaşındaki kardeşlere saldırdı

Ankara'da pitbull cinsi köpek bir apartman koridorunda 1 ve 5 yaşlarındaki iki kardeşe saldırdı. 1 buçuk yaşındaki Efe Öztürk ve 5 yaşındaki Doğa Öztürk'ün yoğun bakımda tedavisi devam ederken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan çocukların babası Adem Öztürk hem köpeğin hem de sahibinin ceza almasını istediğini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.11.2025
saat ikonu 20:40
|
GÜNCELLEME:
30.11.2025
saat ikonu 20:42

Etimesgut ilçesinde pazar sonrası evlerine dönen Öztürk ailesinin 1 buçuk yaşındaki oğulları Efe Öztürk ve 5 yaşındaki kızları Doğa Öztürk'e, karşı dairelerinde bulunan cinsi köpek saldırdı. Köpek önce erkek çocuğun yüzüne, ardından kız çocuğunun göğsüne saldırdı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerince Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Site sakinleri köpeğin daha önce de uyarılara rağmen ağızlıksız dolaştırıldığını iddia ederken, aile yetkililerden gerekli işlemlerin yapılmasını istedi. Yoğun bakımda gözetim altında tutulan çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

"YÜZÜ KOMPLE PARAMPARÇA OLMUŞ DURUMDA"

Saldırgan köpeğin daha önce de uyarılara rağmen ağızlıksız dolaştırıldığını ifade eden baba Adem Öztürk, "Bugün işte pazar yerinden döndükten sonra hanımla çocuğumu eve çıkmaları için bıraktım. Kendim de aşağıdaydım, arabayı park edip gelecektim. Karşı komşum pitbull köpeği besliyordu. Komşum kapıyı açmış, ayakkabılarını giyiyor. Kapı açık, içeride ağzı açık köpek önce dışarı çıkıp önce kızıma saldırıyor, onu ısırıyor, ondan sonra da oğluma saldırıyor. 1 buçuk yaşındaki oğluma saldırıyor, yüzünü tamamen paramparça etmiş durumda. Diyecek söz bulamıyorum. Köpek daha önce de apartmanda birçok kişiye saldırmıştı. Köpek çok büyük bir pitbull köpeği ve sahibi zayıf bir kadın, köpeği tutamıyor. Bu şekilde benim çocuğumun yüzü komple paramparça olmuş durumda. Ben çocuğumun yüzüne bakamıyorum. Hem sahibinin hem köpeğin ceza almasını istiyorum. Ben çocuğumun yüzüne rahat bakabilmem için bunların ceza almasını istiyorum. Lütfen sesimi duyun, bana yardım edin" dedi.

Ağızlıksız gezdirilen pitbull dehşet saçtı! 5 ve 1 yaşındaki kardeşlere saldırdı

"DOKTORLAR BİR ŞEY YAPAMIYORLAR"

Apartman sakinlerinin ilgili yerlere şikayet etmesine rağmen önlem alınmadığını iddia eden baba Öztürk, "Doktorlar şu an bir şey yapamıyorlar. Çocuk ufak olduğu için ve yarası çok büyük olduğu için dikiş atamıyorlar. Köpek ısırığı olduğu için dikiş atamıyorlar. Çocuğumun kulağından da kan gelmeye başladı. Onun için de ayrı bir yere götürdük. Köpeği daha önce şikayet ettik. Tam karşı komşum olduğu için her seferinde küçük kızımı korkuttu. Asansörden çıkıyoruz, karşı karşıya geliyoruz, üstümüze saldırıyor. Sahibi köpeği tutamıyor, köpek sahibini sürükleyip götürüyor. Biz artık baş edemedik, en son da çocuğumu ısırdı. Çocuğumun suratı çok kötü durumda" diye konuştu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Köpekler ve insanlar arasındaki 'duygusal ortaklık' kanıtlandı
Köpek saldırdı, motosiklet devrildi: O anlar saniye saniye kamerada
ETİKETLER
#köpek saldırısı
#pitbull
#Çocuk Yaralanması
#Apartman Güvenliği
#Hayvan Kontrolü
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.