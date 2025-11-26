Köpekler ve insanlar arasındaki 'duygusal ortaklık' kanıtlandı

Bilim insanları, insanların anksiyete ve depresyon gibi duygu durumlarını etkileyen genlerin, sadık dostlarımızın kişiliğini de şekillendirdiğini belirledi. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlanan çalışma, köpeklerin davranışlarının kökenine dair çarpıcı veriler sunuyor.

GOLDEN RETRİEVER’LAR MERCEK ALTINA ALINDI

Araştırma kapsamında 1.300 Golden Retriever cinsi köpeğin kan örnekleri kullanılarak genetik kodları incelendi. Elde edilen veriler; eğitilebilirlik, enerji seviyeleri, yabancılara karşı korku ve diğer köpeklere yönelik saldırganlık gibi özelliklerin genetik temellerini gün yüzüne çıkardı.

Örneğin endişeli insanlarda bulunan HUNK adlı genin, Golden Retriever’ları diğer köpeklerin yanında gergin hale getirdiği saptandı. Benzer şekilde, elektrik süpürgesi gibi yüksek seslerden korkan köpeklerde tespit edilen ASCC3 geni, insanlarda ruh hali değişimleri, nevrotiklik ve asabiyet ile bağlantılı.

ZEKA VE DUYGU DURUMU AYNI KÖKTEN BESLENİYOR

Çalışmanın en dikkat çekici bulgularından biri de zeka ile ilgili genetik benzerlikler oldu. İnsanlarda zeka ile ilişkilendirilen ROMO1 geni, eğitim sırasında komutları hızlı kavrayan köpeklerde de yoğun olarak görüldü.

Öte yandan, Golden Retriever’larda diğer köpeklere karşı saldırganlıkla bağlantılı olan PTPN1 geninin, insanlarda hem zeka hem de depresyonla ilişkili olduğu belirlendi.

Çalışmaya liderlik eden Cambridge Üniversitesi Fizyoloji, Gelişim ve Sinirbilim Bölümü'nden Dr. Eleanor Raffan, bulguları şu sözlerle değerlendirdi:

"Sonuçlar gerçekten çarpıcı. İnsanların ve Golden Retriever'ların davranışları için ortak genetik köklere sahip olduğuna dair güçlü kanıtlar sunuyor. Tanımladığımız genler, her iki türde de duygusal durumları ve davranışları etkiliyor."

Araştırmacılar, söz konusu genlerin doğrudan belirli bir duyguya veya davranışa yol açmadığını, bunun yerine duygusal durumları etkilediğini vurguluyor.

Raporun ilk yazarı Enoch Alex, genetiğin davranışları yönettiğini ve bazı köpeklerin dünyayı stresli bulmaya yatkın olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yaşam deneyimleri bunu daha da kötüleştirirse, aslında sıkıntılı olmalarına rağmen bizim kötü davranış olarak yorumlayabileceğimiz şekilde davranabilirler."

"Sosyal olmayan korku" gösteren yani otobüsler ve elektrikli süpürgeler gibi şeylerden korkan köpeklerin, insanlarda sinirlilik ve hassasiyet davranışlarına neden olan bir gene sahip olduğu ifade ediliyor.

Araştırma ekibinden Dr. Anna Morros-Nuevo ise köpek sahiplerine şu çağrıda bulundu:

"Eğer Golden Retriever köpeğiniz her kapı zili çaldığında kanepenin arkasına saklanıyorsa, bu köpeklerin genetik olarak hassas ve endişeli olduklarını bilirseniz, onlara karşı biraz daha empati duyabilirsiniz."