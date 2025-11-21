Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Evrim Akın ile Güray Keskinci'nin 2016 yılına ait mesajları ortaya çıktı! Asena Keskinci'nin iddiaları yeniden gündem oldu

Bez Bebek dizisinde o dönem çocuk oyuncu olan Asena Keskinci sosyal medya hesabından Evrim Akın'dan şiddet gördüğünü iddia etti. Asena Keskinci ayrıca babasının Evrim Akın ile uzun yıllardır beraber olduğunu iddia etti. Sosyal medyada 2016 yılına ait olduğu iddia edilen Evrim Akın ile Asena Keskinci'nin babası Güray Keskinci'ye ait yorumlar ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.11.2025
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
21.11.2025
saat ikonu 09:46

Bir döneme damgasını vuran Bez Bebek dizisinde çocuk olarak yer alan Asena Keskinci, sosyal medya hesabından dizi boyunca isim vermeden Evrim Akın'dan şiddet gördüğünü iddia etti. Asena Keskinci videonun ilerleyen kısımlarında ise anne ve babasının boşanmasına sebep olduğunu iddia ederek çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

EVRİM AKIN İLEGÜRAY KESKİNCİ'YE AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN YORUMLAR ORTAYA ÇIKTI

Evrim Akın ile Asena Keskinci'nin babası Güray Keskinci'nin uzun yıllardır aşk yaşadığı iddia edildi. Evrim Akın "Sadece 3 yıldır beraberiz" derken, sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan paylaşımlarda 2016, 2018 ve 2022 yılına ait mesajlar ortaya çıktı.

Evrim Akın ile Güray Keskinci'nin 2016 yılına ait mesajları ortaya çıktı! Asena Keskinci'nin iddiaları yeniden gündem oldu

ASENA KESKİNCİ'NİN EVRİM AKIN İDDİASI GÜNDEME OTURDU

2010 yılında final olan Bez Bebek dizisinde henüz çocuk oyuncu olarak yer alan Asena Keskinci, rol arkadaşı Evrim Akın'dan şiddet gördüğünü iddia etti.

Evrim Akın ile Güray Keskinci'nin 2016 yılına ait mesajları ortaya çıktı! Asena Keskinci'nin iddiaları yeniden gündem oldu

Asena Keskinci daha sonra ise, dizinin çekildiği dönemde anne ve babasının boşanma sürecinde olduğunu belirtti ve “Anneme gidip, ‘sen bana kocanın numarasını ver, ben sizi barıştıracağım.’ diyerek babamın numarasını alıyor. Bu kadın benim üvey annem oluyor. Hala beraberler, aynı evde yaşıyorlar.” diyerek babasının Evrim Akın ile sevgili olduğunu iddia etti.

Evrim Akın ile Güray Keskinci'nin 2016 yılına ait mesajları ortaya çıktı! Asena Keskinci'nin iddiaları yeniden gündem oldu

BEZ BEBEK'İN DİĞER OYUNCUSU EGE TANMAN KONUŞTU

İbrahim Haskoloğlu'na röportaj veren Ege Tanman, Asena Keskinci'nin Evrim Akın hakkındaki iddiaları doğruladı. İbrahim Haskoloğlu "Asena Keskinci'nin videosu sonrasında aynı dizide oynayan Ege Tanman'a olayları sordum, Asena ve Evrim arasındaki sorunlara şahit olduğunu söyledi. Kendisi ve Evrim Akın arasında sorun yaşanmadığını da belirtti. Kendisinin cümlelerini aktarıyorum" diyerek, "⁠Asena ile Evrim abla ile arasında sürekli problemler yaşanıyordu. Asena’nın bu yüzden ağladığına şahit oldum. ⁠Benim şahsi sorunum hiçbir zaman olmadı. Gidip Evrim Abla’nın evinde kalmışlığım bile vardır. Olaylar aynı değil çünkü benim babamla aralarında bir şey yoktu. •⁠ Ben o dönem Babam ve Oğlum’dan dolayı saygın bir konumdaydım. Ailem konusunda çok şanslıydım ve hep ailemin koruması altındaydım" dedi.

Evrim Akın ile Güray Keskinci'nin 2016 yılına ait mesajları ortaya çıktı! Asena Keskinci'nin iddiaları yeniden gündem oldu

EVRİM AKIN HAKKINDAKİ İDDİALARI YALANLADI

Evrim Akın, Asena Keskinci'nin iddialarını yalanladı. Evrim Akın'ın avukatı Mertay Kuğay, "19 Kasım 2025 akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden dizi oyuncusu Asena Keskincı tarafından yapılan birtakım açıklamalar sebebi ile basına yansıyan ve müvekkilim Evrim Akın’ın kastedildiğinden bahisle bazı haberler yapıldığı anlaşılmıştır. Anılan kişi tarafından bahsedilen olay ve iddialar tümüyle afaki, hayal ürünü ve gerçek dışıdır. Öncelikle belirtilmelidir ki bu veya benzeri her türlü husus tümüyle müvekkilimin özel hayatına ilişkin olup gerçek dışı her türlü iddia müvekkilimin özel hayatına saldırı niteliğindedir. Kaldı ki müvekkilim ile haberlerde adı geçen Sayın Güray Keskincı arasında son 3 yıllık süre içerisinde sevgi ve saygıya dayanan bir birliktelik mevcut olup, bunun yıpratılmasına dair her türlü haksız girişime karşı yasal yollara müracaat edilmiştir ve edilecektir. Ayrıca müvekkilimin çocuklara ilişkin programları kamuoyunun malumu olup tüm bu süreçler sevgi ve memnuniyetle yürütülmüştür. Dolayısıyla bu durumun aksi yönündeki bu ve benzeri her türlü söylem, paylaşım, içerik ve benzeri hususlar hakkında her türlü hukuki, cezai ve idari başvuru haklarımızı saklı tuttuğumuzu önemle bildiririz. Bu vesile ile yapılan her türlü açıklama ve iddiayı kesin bir dille reddettiğimizi bildirir, bu hususları kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

Evrim Akın ile Güray Keskinci'nin 2016 yılına ait mesajları ortaya çıktı! Asena Keskinci'nin iddiaları yeniden gündem oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bez Bebek'in diğer oyuncusu Ege Tanman, Asena Keskinci'nin Evrim Akın iddiasını doğruladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bez Bebek oyuncusu Asena Keskinci ve Evrim Akın arasında skandal şiddet iddiası!
ETİKETLER
#oyuncu
#Bez Bebek
#Asena Keskinci
#Evrim Akın
#Güray Keskinci
#Şiddet Iddiası
#Aşk Iddiası
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.