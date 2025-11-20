Bez Bebek'in diğer oyuncusu Ege Tanman, Asena Keskinci'nin Evrim Akın iddiasını doğruladı

Bez Bebek dizisiyle popüler olan Asena Keskinci, sosyal medya hesabından eski rol arkadaşı Evrim Akın'dan şiddet gördüğünü belirterek çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

ASENA KESKİNCİ'NİN İDDİASINA BEZ BEBEK'İN DİĞER OYUNCUSU EGE TANMAN CEVAP VERDİ

İbrahim Haskoloğlu'na röportaj veren Ege Tanman, Asena Keskinci'nin Evrim Akın hakkındaki iddiaları doğruladı. İbrahim Haskoloğlu "Asena Keskinci'nin videosu sonrasında aynı dizide oynayan Ege Tanman'a olayları sordum, Asena ve Evrim arasındaki sorunlara şahit olduğunu söyledi. Kendisi ve Evrim Akın arasında sorun yaşanmadığını da belirtti. Kendisinin cümlelerini aktarıyorum" diyerek, "⁠Asena ile Evrim abla ile arasında sürekli problemler yaşanıyordu. Asena’nın bu yüzden ağladığına şahit oldum. ⁠Benim şahsi sorunum hiçbir zaman olmadı. Gidip Evrim Abla’nın evinde kalmışlığım bile vardır. Olaylar aynı değil çünkü benim babamla aralarında bir şey yoktu. •⁠ Ben o dönem Babam ve Oğlum’dan dolayı saygın bir konumdaydım. Ailem konusunda çok şanslıydım ve hep ailemin koruması altındaydım" dedi.

ASENA KESKİNCİ EVRİM AKIN'DAN ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Bir döneme damgasını vuran Bez Bebek dizisinde çocuk oyuncu olarak yer alan Asena Keskinci, sosyal medya hesabından dizi boyunca isim vermeden Evrim Akın'dan şiddet gördüğünü iddia etti. Asena Keskinci videonun ilerleyen kısımlarında ise anne ve babasının boşanmasına sebep olduğunu iddia ederek çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

İsim vermeden çocuk oyuncu olarak yer aldığı dizideki başrol kadın oyuncu hakkında konuşan Asena Keskinci, "Dizide herkesle tartışıyor, herkesle kavgalı. Biz sette iki çocuğuz bize de takmış sette kafayı. Bu kadın beni köşelerde sıkıştırıyor. 'Senin annenle baban boşanıyor. Ben şimdi seni bu diziden attırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" diyerek kötü kötü konuşuyor." diyerek çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Evrim Akın'dan şiddet gördüğünü iddia eden Asena Keskinci, "Şimdi şiddet kısmına geliyorum. Aynı kadın çaktırmadan bizim yanımıza geliyor ve saçımızı çekiyor, etimizi çimdikliyor ve sürekli "Bir daha çocuklu işte çalışmayacağım yeter' filan diyor." dedi.

Dizinin çekildiği dönemde anne ve babasının boşanma sürecinde olduğunu belirten genç oyuncu, “Anneme gidip, ‘sen bana kocanın numarasını ver, ben sizi barıştıracağım.’ diyerek babamın numarasını alıyor. Bu kadın benim üvey annem oluyor. Hala beraberler, aynı evde yaşıyorlar.” dedi.