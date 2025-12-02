Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

2025'in en çok kullanılan parolaları ifşa oldu! Türklerin tercihi dikkat çekti

NordPass tarafından yayınlanan araştırma, 2025 yılının en popüler şifrelerini ortaya koydu. Listede Türklerin tercihi ise dikkatlerden kaçmadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 15:59

Parola yöneticisi NordPass tarafından yayınlanan yeni bir araştırma, 2025 yılında en yaygın kullanılan parolaları ortaya koydu. NordStellar ile ortaklaşa yürütülen çalışmada, Eylül 2024 ile Eylül 2025 tarihleri arasında kamuya açık ihlallerden ve karanlık ağ () veri tabanlarından elde edilen veriler mercek altına alındı.

Her ne kadar araştırmanın metodolojisi tam anlamıyla netlik kazanmamış olsa da ortaya çıkan bulgular oldukça dikkat çekici bir tablo çiziyor. Özellikle parola belirleme alışkanlıkları incelendiğinde, ile yaşlılar arasında belirgin bir fark görülmüyor.

2025'in en çok kullanılan parolaları ifşa oldu! Türklerin tercihi dikkat çekti

EN ÇOK KULLANILAN PAROLA YİNE DEĞİŞMEDİ

Küresel ölçekte en çok tercih edilen parola tercihi, NordPass'ın verileri yayınladığı yedi yılın altısında olduğu gibi yine "123456" oldu. Listenin ikinci sırasında "admin" yer alırken, parolanın Amerika Birleşik Devletleri'nde birinci sırada olduğu görülüyor.

Listenin geri kalanını ise "1234" dizisinin varyasyonları ve eski bir klasik olan "Password" kelimesi oluşturuyor.

2025'in en çok kullanılan parolaları ifşa oldu! Türklerin tercihi dikkat çekti

TÜRKİYE'DE DE DURUM AYNI

NordPass, Türkiye özelinde parola kullanıma verilerini ise şu şekilde sıraladı:

  • 123456
  • admin
  • 123456789
  • 12345678
  • 12345
  • turktelekom
  • ttnet
  • 123123
  • superonline
  • 1234567
2025'in en çok kullanılan parolaları ifşa oldu! Türklerin tercihi dikkat çekti

Z KUŞAĞININ TERCİHİ İNTERNET TRENDLERİ OLDU

Yaş grupları arasındaki farklar oldukça asgari düzeyde kalsa da Z kuşağının parola seçimleri, internette o an neyin trend olduğuna göre şekilleniyor. Öyle ki popüler internet terimi "skibidi", genç demografik grup için ilk 10'a girmeyi başardı.

Öte tarafta listenin daha yaşlı kesimini oluşturan nesiller ise parolalarında "maria", "susana" veya "veronica" gibi isimlere yer vermeyi tercih etti.

2025'in en çok kullanılan parolaları ifşa oldu! Türklerin tercihi dikkat çekti

KOLAYLIK GÜVENLİĞİN ÖNÜNE GEÇİYOR

SlashGear sitesinin haberine göre, "123456" gibi basit parolaların hâlâ popüler bir tercih olmasının temelinde tek bir neden yatıyor: İnsanlar güvenliğin yerine kolaylığı seçiyor.

Veri ihlalleri hakkında herkes bilgi sahibi olmasına ve korunma konusunda sürekli uyarılar yapılmasına rağmen, çoğu kullanıcı hâlâ üzerinde düşünmeden hatırlayabileceği parolaları tercih ediyor.

2025'in en çok kullanılan parolaları ifşa oldu! Türklerin tercihi dikkat çekti

GÜVENLİK İÇİN NELER YAPILMALI?

Sosyal medya hesaplarınızı güvende tutmak için parola yöneticilerini kullanabilirsiniz. Bu uygulamalar, hesaplarınız için güçlü şifreler oluşturuyor, hafızasında tutuyor ve ihtiyaç duyduğunuzda otomatik olarak dolduruyor. Böylece tahmin yürütme zorunluluğu ortadan kalkarken, hackerlar için açık bir davetiye anlamına gelen "parolaları tekrar kullanma" hatasının da önüne geçiliyor.

Biyometrik kimlik doğrulama kullanan geçiş anahtarları (Passkeys) da sağlam bir diğer seçenek olarak öne çıkıyor. Birçok parola yöneticisi artık geçiş anahtarını destekliyor. İnternet güvenliğini daha da artırmak isteyen kullanıcıların ise iki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) etkinleştirmesi gerekiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Netflix abonelerine soğuk duş: Popüler özellik sessiz sedasız kaldırıldı
ETİKETLER
#z kuşağı
#dark web
#Parola Güvenliği
#Nordpass
#Parola Ihlalleri
#En Yaygın Parolalar
#Parola Yöneticisi
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.