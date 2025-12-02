2025'in en çok kullanılan parolaları ifşa oldu! Türklerin tercihi dikkat çekti

Parola yöneticisi NordPass tarafından yayınlanan yeni bir araştırma, 2025 yılında en yaygın kullanılan parolaları ortaya koydu. NordStellar ile ortaklaşa yürütülen çalışmada, Eylül 2024 ile Eylül 2025 tarihleri arasında kamuya açık ihlallerden ve karanlık ağ (dark web) veri tabanlarından elde edilen veriler mercek altına alındı.

Her ne kadar araştırmanın metodolojisi tam anlamıyla netlik kazanmamış olsa da ortaya çıkan bulgular oldukça dikkat çekici bir tablo çiziyor. Özellikle parola belirleme alışkanlıkları incelendiğinde, Z kuşağı ile yaşlılar arasında belirgin bir fark görülmüyor.

EN ÇOK KULLANILAN PAROLA YİNE DEĞİŞMEDİ

Küresel ölçekte en çok tercih edilen parola tercihi, NordPass'ın verileri yayınladığı yedi yılın altısında olduğu gibi yine "123456" oldu. Listenin ikinci sırasında "admin" yer alırken, parolanın Amerika Birleşik Devletleri'nde birinci sırada olduğu görülüyor.

Listenin geri kalanını ise "1234" dizisinin varyasyonları ve eski bir klasik olan "Password" kelimesi oluşturuyor.

TÜRKİYE'DE DE DURUM AYNI

NordPass, Türkiye özelinde parola kullanıma verilerini ise şu şekilde sıraladı:

123456

admin

123456789

12345678

12345

turktelekom

ttnet

123123

superonline

1234567

Z KUŞAĞININ TERCİHİ İNTERNET TRENDLERİ OLDU

Yaş grupları arasındaki farklar oldukça asgari düzeyde kalsa da Z kuşağının parola seçimleri, internette o an neyin trend olduğuna göre şekilleniyor. Öyle ki popüler internet terimi "skibidi", genç demografik grup için ilk 10'a girmeyi başardı.

Öte tarafta listenin daha yaşlı kesimini oluşturan nesiller ise parolalarında "maria", "susana" veya "veronica" gibi isimlere yer vermeyi tercih etti.

KOLAYLIK GÜVENLİĞİN ÖNÜNE GEÇİYOR

SlashGear sitesinin haberine göre, "123456" gibi basit parolaların hâlâ popüler bir tercih olmasının temelinde tek bir neden yatıyor: İnsanlar güvenliğin yerine kolaylığı seçiyor.

Veri ihlalleri hakkında herkes bilgi sahibi olmasına ve korunma konusunda sürekli uyarılar yapılmasına rağmen, çoğu kullanıcı hâlâ üzerinde düşünmeden hatırlayabileceği parolaları tercih ediyor.

GÜVENLİK İÇİN NELER YAPILMALI?

Sosyal medya hesaplarınızı güvende tutmak için parola yöneticilerini kullanabilirsiniz. Bu uygulamalar, hesaplarınız için güçlü şifreler oluşturuyor, hafızasında tutuyor ve ihtiyaç duyduğunuzda otomatik olarak dolduruyor. Böylece tahmin yürütme zorunluluğu ortadan kalkarken, hackerlar için açık bir davetiye anlamına gelen "parolaları tekrar kullanma" hatasının da önüne geçiliyor.

Biyometrik kimlik doğrulama kullanan geçiş anahtarları (Passkeys) da sağlam bir diğer seçenek olarak öne çıkıyor. Birçok parola yöneticisi artık geçiş anahtarını destekliyor. İnternet güvenliğini daha da artırmak isteyen kullanıcıların ise iki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) etkinleştirmesi gerekiyor.