19°
Bez Bebek oyuncusu Asena Keskinci ve Evrim Akın arasında skandal şiddet iddiası!

Bir döneme damgasını vuran Bez Bebek dizisinde çocuk oyuncu olarak yer alan Asena Keskinci, sosyal medya hesabından dizi boyunca isim vermeden Evrim Akın'dan şiddet gördüğünü iddia etti. Asena Keskinci videonun ilerleyen kısımlarında ise anne ve babasının boşanmasına sebep olduğunu iddia ederek çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

İlk bölümü 2007 tarihinde yayınlanan Bez Bebek dizisinin başrolünde ise Evrim Akın, Tan Sağtürk, Asena Keskinci ve Mehmet Usta rol aldı. Üç sezon boyunca süren , yayınlandığı dönemin en çok izlenen yapımlarından biri oldu. O dönem çocuk oyuncı olan Asena Keskinci, şimdilerde 24 yaşında. Son olarak aktif kullandığı sosyal medya hesabından video paylaşan Asena Keskinci, Evrim Akın hakkında söylediği sözlerle ağızları açık bıraktı.

ASENA KESKİNCİ, EVRİM AKIN'DAN ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Asena Keskinci sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, o dönem çocuk oyuncu olduğu dizide başrol oyuncusu tarafından ilk şiddetine maruz kaldığını belirtti.

İsim vermeden çocuk oyuncu olarak yer aldığı dizideki başrol kadın oyuncu hakkında konuşan Asena Keskinci, "Dizide herkesle tartışıyor, herkesle kavgalı. Biz sette iki çocuğuz bize de takmış sette kafayı. Bu kadın beni köşelerde sıkıştırıyor. 'Senin annenle baban boşanıyor. Ben şimdi seni bu diziden attırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" diyerek kötü kötü konuşuyor." diyerek çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Bez Bebek oyuncusu Asena Keskinci ve Evrim Akın arasında skandal şiddet iddiası!

Evrim Akın'dan gördüğünü iddia eden Asena Keskinci, "Şimdi şiddet kısmına geliyorum. Aynı kadın çaktırmadan bizim yanımıza geliyor ve saçımızı çekiyor, etimizi çimdikliyor ve sürekli "Bir daha çocuklu işte çalışmayacağım yeter' filan diyor." dedi.

Bez Bebek oyuncusu Asena Keskinci ve Evrim Akın arasında skandal şiddet iddiası!

Dizinin çekildiği dönemde anne ve babasının boşanma sürecinde olduğunu belirten genç oyuncu, “Anneme gidip, ‘sen bana kocanın numarasını ver, ben sizi barıştıracağım.’ diyerek babamın numarasını alıyor. Bu kadın benim üvey annem oluyor. Hala beraberler, aynı evde yaşıyorlar.” dedi.

Bez Bebek oyuncusu Asena Keskinci ve Evrim Akın arasında skandal şiddet iddiası!
Sıkça Sorulan Sorular

Asena Keskinci kaç yaşında?
2001 doğumlu Asena Keskinci, ilk kez, 2004 yılında Aliye ve Yadigar isimli televizyon dizileriyle çıkmıştır. Ardından, Hırsız Polis, Parmaklıklar Ardında ve Bez Bebek isimli dizilerde yer almıştır.
