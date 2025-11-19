Menü Kapat
19°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Bahis soruşturmasında ceza alan futbolcu İrem Derici'nin kardeşi çıktı!

Futbolda yasa dışı bahis soruşturmasında, 12 ay boyunca futboldan men edilen Rüzgar Derici, şarkıcı İrem Derici'nin kardeşi çıktı. açıklandı. 20 yaşındaki Rüzgar Derici, 1 yıl sahalardan uzak kalacak.

Bahis soruşturmasında ceza alan futbolcu İrem Derici'nin kardeşi çıktı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.11.2025
17:04
|
GÜNCELLEME:
19.11.2025
17:07

'nin disipline sevk ettiği futbolcular hakkında karar verildi. Yasa dışı bahis soruşturmasında Rüzgar Derici, 1 yıl boyunca futboldan men edildi. Rüzgar Derici'nin şarkıcı 'nin kardeşi olduğu ortaya çıktı.

İREM DERİCİ'NİN KARDEŞİ YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASINDA MEN CEZASI ALDI

Futbolcu Rüzgar Derici, Türkiye Federasyonu’nun (TFF) yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında 12 ay futboldan men cezası aldı. TFF tarafından yapılan açıklamada, sporcu hakkında Futbol Disiplin Talimatı’nın 57/2. maddesi uyarınca yaptırım uygulandığı belirtildi. Rüzgar Derici, İrem Derici'nin kardeşi detayının ortaya çıkmasıyla yeniden gündem oldu.

Bahis soruşturmasında ceza alan futbolcu İrem Derici'nin kardeşi çıktı!

Karar metninde, Kırklarelispor forması giyen 20 yaşındaki Rüzgar Derici’nin, “bahis eylemi” kapsamında 12 ay hak mahrumiyeti ile cezalandırıldığı belirtildi. Derici bir yıl boyunca resmi müsabakalarda yer alamayacak.

Bahis soruşturmasında ceza alan futbolcu İrem Derici'nin kardeşi çıktı!

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, 18.11.2025 tarihli 28 sayılı toplantısında aldığı kararı şu ifadelerle açıkladı: “Rüzgar Derici’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

Bahis soruşturmasında ceza alan futbolcu İrem Derici'nin kardeşi çıktı!
TGRT Haber
