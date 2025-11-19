Fatih Ürek'in son sağlık durumuyla ilgili menajerinden yeni açıklama!

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 30 gündür yoğun bakımda tedavi altında olan Fatih Ürek'in hem ailesi hem de son sağlık durumuyla ilgili çeşitli spekülasyonlar ortaya atıldı. Menajeri Mert Siliv, Fatih Ürek ile ilgili yeni bir paylaşım yaptı.

FATİH ÜREK'İN SON SAĞLIK DURUMU NASIL? MENAJERİ MERT SİLİV AÇIKLAMA YAPTI

Fatih Ürek hakkında sık sık yeni haberlerin çıkmasının ardından menajeri Mert Siliv yaptığı paylaşımda; "Bu kadar seveni olan bir sanatçının durumu hakkında yapılan asılsız açıklamalar, hem bizi hem de kamuoyunu rahatsız etmektedir. Doktorlarımızın da söylediği gibi, her hastanın süreci farklıdır. Biz sadece Fatih Ürek’in sağlığına ve iyi haberler alabilmeye odaklanmış durumdayız" dedi.

Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek'in tedavi sürecinin devam ettiğini belirten Mert Siliv, "30 gündür umut dolu bir bekleyiş içindeyiz. Bu süreçte bizlere destek veren, dua eden herkese teşekkür ederiz. Dileğimiz, Fatih Ürek’ten güzel haberler alarak yeniden sahnelerde görmek." dedi.

FATİH ÜREK'İN SON SAĞLIK DURUMUNDA YENİ KOMPLİKASYON İDDİALARI

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakımda tedavi altına alınan Fatih Ürek'in son sağlık durumu sevenlerini endişelendirirken, ünlü isim de oluşan yeni komplikasyonlar korkuttu. 1 aydır yoğun bakımda tedavi altında olan Fatih Ürek'in uzun süre yatakta kalması sonucu cildinde yaralar oluştuğu iddia edildi.