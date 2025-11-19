Kainat Güzellik Yarışması'nda sular durulmuyor! "Seçim şeffaf değil" diyen jüri üyesi istifa etti

Kainat Güzellik Yarışması'nda önceki hafta ev sahibi ülke Tayland'dan bir organizasyon yetkilisinin Meksika Güzeli'ni herkesin önünde azarlamasının ardından yarışmacıların tepki göstererek etkinlik salonunu terk etmesinden sonra, şimdi de bir jüri üyesi, aniden istifa etti ve açıklamalarıyla dikkat çekti. Bugün ise yarışmanın jüri üyesi müzisyen Omar Harfouch'nin istifası gündeme bomba gibi düştü.

KAİNAT GÜZELLİK YARIŞMASI'NDA GÖLGE JÜRİ OLUŞTURULDUĞU İDDİASI

Lübnan asıllı Fransız müzisyen Omar Harfouch, Kainat Güzellik Yarışması jüri üyeliğinden istifa ettiğini açıklarken, 30 finalisti gerçek jüriden önce seçmek için gölge bir jüri oluşturulduğunu iddia etti.

Omar Harfouch, finalist olarak seçilecek isimlerin, kendisinin de dahil olduğu 8 kişilik jüri harici bir ekip tarafından önceden belirlendiğini iddia ederek, "Bu seçimin sonuçları şu anda gizli tutuluyor" dedi. Sanatçı, yaptığı açıklamada, resmi olmayan jürinin, bazı Miss Universe yarışmacılarıyla, oyları sayan ve sonuçları yöneten kişi de dâhil olmak üzere, bazı kişisel ilişkileri nedeniyle önemli çıkar çatışması potansiyeli olan kişilerden oluştuğunu öne sürdü.

Miss Universe oylamasında şeffaflık olmadığını iddia eden Omar Harfouch; "İstifa etmeye ve bu maskaralığın bir parçası olmamaya karar verdim" ifadesini kullandı.

MISS UNIVERSE YETKİLİLERİ OMAR HARFOUCH'Yİ YALANLADI

Omar Harfouch'un iddiaları üzerine yarışma organizasyon yetkilileri bir açıklamada bulunarak; "Miss Universe Organizasyonu, 74. Miss Universe Yarışması'nın tüm değerlendirme prosedürlerinin resmi, şeffaf ve tamamen Miss Universe Organizasyonu protokollerine tabi olduğunu yinelemektedir. Beyond the Crown (Tacın Ötesi) programı, bağımsız olarak faaliyet göstermektedir ve yarışmanın değerlendirme sürecinin bir parçası değildir. Tüm izleyicilerimizi yalnızca doğrulanmış Miss Universe Organizasyonu iletişim bilgilerine başvurmaya ve Miss Universe değerlerini temsil eden delegeleri desteklemeye devam etmeye çağırıyoruz" dedi.

Açıklamada; "Miss Universe Organizasyonu, paralel bir jüri oluşturulmadığını, delegeleri değerlendirmek veya finalistleri seçmek için hiçbir dış grubun yetkilendirilmediğini ve tüm yarışma değerlendirmelerinin şeffaf ve denetlenen Miss Universe Organizasyonu protokollerine uygun olarak devam ettiğini kesin bir dille belirtir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca; "Harfouch'un dile getirdiği kafa karışıklığı, programı kamuoyuna yanlış tanıtması ve katılmama yönündeki açık isteği göz önüne alındığında, Miss Universe Organizasyonu, resmi jüri heyetinden çekilmesini saygıyla karşılar" denildi.