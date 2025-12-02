Elektrik faturalarında Devlet desteği limiti ne? Yeni limit ve yeni tarifeler

Türkiye’de elektrik faturalarındaki destek sistemi 1 Ocak 2026’dan itibaren tamamen yenileniyor.

Yeni düzenlemeyle yıllık elektrik tüketimi 4.000 kWh’ı aşan konutlar devlet desteğinden yararlanamayacak ve faturalarını tam bedel üzerinden ödeyecek.

Aylık yaklaşık 333 kWh tüketime tekabül eden yeni sınır, bugünün fiyatlarıyla 984 TL’lik fatura anlamı taşıyor.

Yaklaşık 2,5 milyon abonenin etkileyeceği düzenleme, düşük ve yüksek kademe için sübvansiyon oranlarını da yeniden düzenliyor.

YENİ ELEKTRİK LİMİTİ NE İFADE EDİYOR?

Yeni düzenlemeye göre konut abonelerinin yıllık elektrik kullanım limiti 4.000 kWh olarak tanımlandı. Bu da aylık ortalama 333 kWh tüketime karşılık geliyor.

333 kWh tüketimin bugünkü fatura değeri yaklaşık 984 TL.

Bu sınırı aşan aboneler, 1 Ocak 2026’dan itibaren devlet desteği olmadan tam tutar üzerinden ödeme yapacak.

KİMLER MUAF SAYILACAK?

Yeni sistemde belirli gruplar tüketim limitinden etkilenmeyecek:

AFAD geçici barınma merkezleri

Camiler, Kur’an kursları ve diğer ibadethaneler

Cemevleri

Sağlık cihazlarına bağımlı bireyler

Şehit aileleri

Muharip/malul gaziler

Tarımsal sulama aboneleri

Belediye içme suyu tesisleri

Bu gruplar, tüketim limitini aşsalar bile destek kapsamında kalmayı sürdürecek.