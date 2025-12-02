Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Elektrik faturalarında Devlet desteği limiti ne? Yeni limit ve yeni tarifeler

1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle, yıllık elektrik tüketimi 4.000 kWh’ı geçen haneler devlet desteğinden faydalanamayacak. Limitin altında kalan kullanıcılar için ise düşük ve yüksek kademe adına farklı oranlarda destekleme sağlanmaya devam edecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Elektrik faturalarında Devlet desteği limiti ne? Yeni limit ve yeni tarifeler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 22:20
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 22:20

Türkiye’de elektrik faturalarındaki destek sistemi 1 Ocak 2026’dan itibaren tamamen yenileniyor.

Yeni düzenlemeyle yıllık 4.000 kWh’ı aşan konutlar devlet desteğinden yararlanamayacak ve faturalarını tam bedel üzerinden ödeyecek.

Aylık yaklaşık 333 kWh tüketime tekabül eden yeni sınır, bugünün fiyatlarıyla 984 TL’lik fatura anlamı taşıyor.

Yaklaşık 2,5 milyon abonenin etkileyeceği düzenleme, düşük ve yüksek kademe için sübvansiyon oranlarını da yeniden düzenliyor.

Elektrik faturalarında Devlet desteği limiti ne? Yeni limit ve yeni tarifeler

YENİ ELEKTRİK LİMİTİ NE İFADE EDİYOR?

Yeni düzenlemeye göre konut abonelerinin yıllık elektrik kullanım limiti 4.000 kWh olarak tanımlandı. Bu da aylık ortalama 333 kWh tüketime karşılık geliyor.

333 kWh tüketimin bugünkü fatura değeri yaklaşık 984 TL.

Bu sınırı aşan aboneler, 1 Ocak 2026’dan itibaren olmadan tam tutar üzerinden ödeme yapacak.

Elektrik faturalarında Devlet desteği limiti ne? Yeni limit ve yeni tarifeler

KİMLER MUAF SAYILACAK?

Yeni sistemde belirli gruplar tüketim limitinden etkilenmeyecek:

  • AFAD geçici barınma merkezleri
  • Camiler, Kur’an kursları ve diğer ibadethaneler
  • Cemevleri
  • Sağlık cihazlarına bağımlı bireyler
  • Şehit aileleri
  • Muharip/malul gaziler
  • Tarımsal sulama aboneleri
  • Belediye içme suyu tesisleri

Bu gruplar, tüketim limitini aşsalar bile destek kapsamında kalmayı sürdürecek.

ETİKETLER
#devlet desteği
#elektrik tüketimi
#elektrik faturası
#Yeni Düzenleme
#4000 Kwh
#333 Kwh
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.