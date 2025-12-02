Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Barcelona Atletico Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Bu akşam karşılaşacaklar

Barcelona - Atletico Madrid maç kadrosu karşılaşmanın başlamasına saatler kala gündem oldu. Taraftarlar tarafından Barcelona - Atletico Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. La Liga'nın 19. haftası kapsamında oynanması gereken mücadele bu akşam gerçekleştirilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Barcelona Atletico Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Bu akşam karşılaşacaklar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 22:11
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 22:11

İspanya 'nın 19. haftası kapsamında oynanması planan - maçının tarihi değiştirildi. İspanya Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre İspanya Süper Kupası'ndan dolayı karşılaşma bugün oynanacak.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Barcelona - Atletico Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda araştırılmaya başlandı.

Barcelona Atletico Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Bu akşam karşılaşacaklar

BARCELONA - ATLETİCO MADRİD MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak olan Barcelona - Atletico Madrid maçı açıklanan bilgilere göre S Sport ve ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Geçtiğimiz hafta Real Madrid'i geçerek liderlik koltuğuna oturan Barcelona, karşılaşmadan 3 puan ile ayrılarak 1. sıradaki yerini korumayı hedefliyor.

Atletico Madrid ise bu sezon 14 maçta 9 galibiyet 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 31 puan toplayan Atletico Madrid karşılaşmadan galibiyet alarak 2. sıraya yükselmeyi hedefliyor.

Barcelona Atletico Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Bu akşam karşılaşacaklar

BARCELONA - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 19. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Barcelona - Atletico Madrid maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ricardo De Burgos Bongoetxea yönetecek.

Barcelona Atletico Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Bu akşam karşılaşacaklar

BARCELONA - ATLETİCO MADRİD MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Barcelona'da karşılaşma öncesinde Gabi, Fermin Lopez, Ronald Araujo ve Marc-Andre ter Stegen'in sakatlığı bulunuyor. Dört futbolcunun da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Atletico Madrid tarafında ise Robin Le Normand ve Marcos Llorente karşılaşmada forma giyemeyecek.

Barcelona Atletico Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Bu akşam karşılaşacaklar

Barcelona - Atletico Madrid maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Barcelona: Garcia; Kounde, Garcia, Cubarsi, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski

Atletico Madrid: Oblak; Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri; Cardoso; Simeone, Barrios, Koke, Baena; Alvarez

ETİKETLER
#Futbol
#barcelona
#atletico madrid
#canlı yayın
#la liga
#mac
#s sport plus
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.