Barcelona Atletico Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Bu akşam karşılaşacaklar

İspanya La Liga'nın 19. haftası kapsamında oynanması planan Barcelona - Atletico Madrid maçının tarihi değiştirildi. İspanya Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre İspanya Süper Kupası'ndan dolayı karşılaşma bugün oynanacak.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Barcelona - Atletico Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda araştırılmaya başlandı.

BARCELONA - ATLETİCO MADRİD MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak olan Barcelona - Atletico Madrid maçı açıklanan bilgilere göre S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Geçtiğimiz hafta Real Madrid'i geçerek liderlik koltuğuna oturan Barcelona, karşılaşmadan 3 puan ile ayrılarak 1. sıradaki yerini korumayı hedefliyor.

Atletico Madrid ise bu sezon 14 maçta 9 galibiyet 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 31 puan toplayan Atletico Madrid karşılaşmadan galibiyet alarak 2. sıraya yükselmeyi hedefliyor.

BARCELONA - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 19. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Barcelona - Atletico Madrid maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ricardo De Burgos Bongoetxea yönetecek.

BARCELONA - ATLETİCO MADRİD MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Barcelona'da karşılaşma öncesinde Gabi, Fermin Lopez, Ronald Araujo ve Marc-Andre ter Stegen'in sakatlığı bulunuyor. Dört futbolcunun da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Atletico Madrid tarafında ise Robin Le Normand ve Marcos Llorente karşılaşmada forma giyemeyecek.

Barcelona - Atletico Madrid maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Barcelona: Garcia; Kounde, Garcia, Cubarsi, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski

Atletico Madrid: Oblak; Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri; Cardoso; Simeone, Barrios, Koke, Baena; Alvarez