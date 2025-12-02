Barcelona Atletico Madrid CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Barcelona, Camp Nou’da ağırlayacağı Atletico Madrid ile La Liga’nın üst sıralarını şekillendirecek önemli bir maça çıkacak. Her iki takım da son haftalardaki performansıyla dikkat çekerken, mücadele 23.00’te başlayacak.

BARCELONA ATLETİCO MADRİD CANLI İZLE

Barcelona ile Atletico Madrid arasında oynanacak karşılaşma, ligin 15. haftasında kritik bir viraj olacak. Ev sahibi Barcelona, ligdeki son dört maçını kazanarak güçlü bir çıkış yakaladı ve Camp Nou’da oynadığı yedi karşılaşmanın hepsini galibiyetle tamamladı. Geçen hafta Deportivo Alavés karşısında alınan 3-1’lik sonuçla liderlik yeniden ele geçirilirken, takımın iç sahadaki istikrarlı performansı karşılaşmaya ayrı bir önem kazandırıyor. Öte yandan, Şampiyonlar Ligi’nde Chelsea’ye karşı alınan 3-0’lık mağlubiyet takımın Avrupa’daki seyrini olumsuz etkilese de ligdeki tabloyu değiştirmedi.

Atletico Madrid cephesi ise Simeone yönetiminde uzun süredir devam eden bir yenilmezlik serisi ile dikkat çekiyor. Ligde 13 maçtır kaybetmeyen kırmızı-beyazlılar, son altı karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı ve sezon boyunca oynadıkları her maçta ilk golü atarak kulüp tarihine geçti. Real Oviedo karşısında alınan 2-0’lık galibiyette Alexander Sörloth’un attığı iki gol takımın form grafiğini bir kez daha gösterdi. Mücadele canlı yayın ile Türkiye’den izlenebilecek.

BARCELONA - ATLETİCO MADRİD MAÇ KADROSU

Barcelona - Atletico Madrid maç kadrosu açıklandı:

Barcelona 11: Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Balde, Pedri, Eric, Yamal, Olmo, Raphinha, Lewandowski.

Atletico Madrid 11: Oblak, Gimenez, Lenglet, Molina, Hancko, Johnny, Barrios, Baena, Simeone, Gonzalez, Alvarez.

BARCELONA - ATLETİCO MADRİD NEREDE İZLENİR?

Barcelona Atletico Madrid karşılaşması futbolseverler tarafından farklı yayın platformları üzerinden takip edilebilecek. Türkiye’de mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Uydu üzerinden S Sport aracılığıyla maçı izlemek mümkün olurken, dijital tarafta ise S Sport Plus’ın resmi internet sitesi karşılaşmayı takip etmek isteyen kullanıcılar için canlı yayın sağlayacak.

Bu önemli mücadelenin canlı yayını Avrupa ve dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı yayıncılar tarafından ekranlara taşınacak. Barcelona Atletico Madrid maçı birçok farklı yabancı kanaldan canlı yayınlanacak.

BARCELONA ATLETİCO MADRİD MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Karşılaşmayı ücretsiz izlemek isteyen futbolseverler için bazı yabancı kanallar yayın akışında yer alıyor. ABD’de fuboTV, Almanya’da DAZN ve Arjantin’de DGO platformları karşılaşmanın yayıncıları arasında bulunuyor. Danimarka’da TV2 Sport X, Hırvatistan’da Arena Sport 3 HR ve Rusya’da Okko Sport maçın şifresiz olarak izlenebileceği kanallar arasında yer alıyor.

Barcelona Atletico Madrid maçını veren kanallar:

ABD: fuboTV

fuboTV Almanya: DAZN

DAZN Arjantin: DGO

DGO Danimarka: TV2 Sport X

TV2 Sport X Hırvatistan: Arena Sport 3 HR

Arena Sport 3 HR Rusya: Okko Sport

BARCELONA ATLETİCO MADRİD HANGİ KANALDA?

Barcelona Atletico Madrid karşılaşması Türkiye’de S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma aynı zamanda S Sport Plus üzerinden de izlenebilecek ve futbolseverler resmi internet sitesi aracılığıyla maçı takip edebilecek.

Uydu yayını üzerinden S Sport’a erişimi bulunan kullanıcılar Barcelona Atletico Madrid maçını televizyonlarından izleyebilirken, dijital erişim tercih edenler S Sport Plus’ı kullanabilecek.

BARCELONA ATLETİCO MADRİD MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Barcelona Atletico Madrid maçını Türkiye’den takip etmek isteyen futbolseverler, S Sport üzerinden canlı yayına erişebilecek. Uydu yayınını tercih eden izleyiciler doğrudan televizyonlarından maçı izleyebilirken, internet üzerinden izlemek isteyenler S Sport Plus’ın resmi web adresi üzerinden canlı yayın hizmetine ulaşabilecekler.

Dijital platformda yayınlanacak olan Barcelona Atletico Madrid maçı, mobil cihazlar, bilgisayarlar ve akıllı televizyonlar üzerinden izlenebilecek. Resmi yayıncı üzerinden yapılan yayınlar, kullanıcıların Barcelona Atletico Madrid maçını yüksek görüntü kalitesiyle takip etmesini sağlayacak.

BARCELONA ATLETİCO MADRİD CANLI LİNK

Barcelona Atletico Madrid maçı, resmi yayıncı S Sport aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca S Sport Plus platformu üzerinden de karşılaşmaya erişim sağlanabilecek. Platformun resmi internet adresi, kullanıcıların karşılaşmayı kesintisiz olarak takip edebilmesine olanak tanıyacak.

S Sport Plus aboneleri, dijital yayın sayesinde maç saatinde platforma giriş yaparak canlı yayını izleyebilir. Kampanyalar ve platform içi yönlendirmeler üzerinden karşılaşmanın yayın bölümüne ulaşmak mümkün olacak.

BARCELONA ATLETİCO MADRİD ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Barcelona Atletico Madrid maçını şifresiz olarak takip etmek isteyen ve yurt dışında yaşayan izleyiciler de bazı yabancı yayıncılar üzerinden maçı seyredebilecek. ABD’de fuboTV, Almanya’da DAZN, Arjantin’de DGO, Danimarka’da TV2 Sport X, Hırvatistan’da Arena Sport 3 HR ve Rusya’da Okko Sport karşılaşmayı yayınlayan platformlar arasında bulunuyor.

Barcelona Atletico Madrid maçı Türkiye’de ise S Sport veya S Sport Plus aboneliği ile şifresiz canlı izlenebilecek.