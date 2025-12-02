Dilovası'ndaki yangın faciasında hayatını kaybeden işçilere küfür eden 2 zanlı tutuklandı!

Kategoriler
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 9 Kasım'da Mimar Sinan Mahallesi'ndeki parfüm dolum fabrikası yangınında hayatını kaybeden altı vatandaşa yönelik sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlar yargıya taşındı.
Yangında yaşamını yitiren Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Nisa Taşdemir, Cansu Esatoğlu, Esma Gikan ve Hanım Gülek'e karşı, "Kocaeli İnfaz Yayın" adlı Telegram sayfasında küfürlü ve hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttüğü çalışmalar sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit etti. 19 yaşındaki A.S.M. ve 16 yaşındaki M.A., düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.