16°
 Banu İriç

Dilova'daki parfüm fabrikasında ikinci faciadan dönüldü! Meğer çok yakınındaymış

Kocaeli'deki parfüm fabrikasındaki faciada ikinci felaketin kıyısından dönüldüğü ortaya çıktı. Yangının çıktığı fabrikanın yakınında bir de akaryakıt istasyonu olduğu öğrenildi. Olay tanıkları yaşadıkları dehşeti anlattı.

08.11.2025
08.11.2025
saat ikonu 18:49

Kocaeli'nin ilçesinde parfüm dolum tesisinde çıkan yangının akaryakıt istasyonuna sirayet etmemesi için önlem alan çalışanlar, muhtemel facianın önüne geçti. yetkilisi Enis Artut, "Buraya alevlerin gelmemesi için bütün önlemleri aldık, yanan binaya çok yakınız" dedi.

Dilova'daki parfüm fabrikasında ikinci faciadan dönüldü! Meğer çok yakınındaymış

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ


Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sabah saat 09.00 sıralarında parfüm dolum tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın tesis içindeki kimyasal maddelerden dolayı hızla büyürken, alevler çevredeki bir binanın çatısına da sıçradı. Yangında içeride bulunan 6 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır olmak üzere 7 kişi de yaralandı.

Dilova'daki parfüm fabrikasında ikinci faciadan dönüldü! Meğer çok yakınındaymış

HEMEN YAKININDA AKARYAKIT İSTASYONU VARMIŞ!

Parfüm dolum tesisine yakın noktadaki akaryakıt istasyonunun sahibi Enis Artut, yangına ilk çıktığı anda şahit olduklarını ve büyük bir facianın önüne geçebilmek adına hemen müdahale ettiklerini söyledi. Yangınla hayatını kaybeden vatandaşları tanıdığını belirten Artut, "Hepimize geçmiş olsun. Saat 09.00'da bomba gibi bir sesle irkildik. Biz benzin istasyonunda oturuyorduk, koşa koşa geldik, bütün bina alev almıştı. Bağrışmaları, çığlıkları duyduk. Hemen yaralıları kurtarmaya çalıştık. Yangında ölenlerin hepsini tanıyoruz. Çocuklar buradan alışveriş yaparlardı. Çok acı, çok büyük bir üzüntü duyuyoruz. İlk andan itibaren benzin istasyonunun güvenliğini sağlamak ve alevlerin bölgemize gelmemesi için gerekli bütün önlemleri aldık. Büyük bir facianın önüne geçmemiz gerekiyordu, çünkü yanan binaya çok yakınız. Üzüntülüyüz, büyük bir acı. Dilovası'nın başı sağ olsun" dedi.

Dilova'daki parfüm fabrikasında ikinci faciadan dönüldü! Meğer çok yakınındaymış
Kocaeli'de parfüm fabrikasında yangın! 6 kişi hayatını kaybetti: İş yeri sahibi yakalandı, oğlu aranıyor
