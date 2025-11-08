Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Kocaeli'de parfüm fabrikasında yangın! 6 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan parfüm fabrikasında yangın çıktı. Patlamaların yaşandığı bina küle dönerken, ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş TGRT Haber'e yaptığı açıklamada yangının çıkış sebebinin araştırıldığını bildirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.11.2025
saat ikonu 10:46
|
GÜNCELLEME:
08.11.2025
saat ikonu 12:10

'nin ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan parfüm imalatı da yapılan bir depoda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Peş peşe patlamaların yaşandığı bina küle dönerken 6 işçinin hayatını kaybettiği, 5 işçinin ise yaralı olduğu öğrenildi.

Kocaeli'de parfüm fabrikasında yangın! 6 kişi hayatını kaybetti

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin alevlere müdahalesi sürerken acı haberler de peş peşe geldi. Yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kocaeli'de parfüm fabrikasında yangın! 6 kişi hayatını kaybetti

"OLAYIN ÇIKIŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR"

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş TGRT Haber'de yangının detaylarını paylaştı. Aktaş, "Çok üzgünüz, 6 can kaybımız var. Olayın çıkış sebebi araştırılıyor" açıklamasında bulundu.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Bu korkunç olayda maalesef 6 vatandaşımızı kaybettik, 1'i ağır olmak üzere 5 vatandaşımız ise yaralandı. Ağır yaralı vatandaşımız şu anda yanık tedavisi için şehir hastanesine varmak üzere, diğer vatandaşlarımız ise tedavilerine başlanmak için devlet hastanesine varmak üzereler. Yetkili ekip arkadaşlarımız şu anda çalışmalarını sürdürüyor. Yangın çok kısa bir süre içerisinde kontrol altına alındı, söndürme ve soğutma çalışmaları ise hemen yapıldı. Şu andan itibaren Cumhuriyet Savcılarımızın koordinesinde emniyet müdürlüğümüz, itfaiye dairemiz ve AFAD, yangının çıkış sebebini araştırıyorlar, gerekli çalışmaları sürdürüyorlar. Tekrardan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Hayatını kaybeden vatandaşların kimlikleri ile ilgili soruyu cevaplayan Aktaş, "Olay yanık durumu olduğu için şu an elimizde bir bilgi yok fakat durum netleşince açıklama yapılacak.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Ekiplerin, depodaki çalışmaları sürüyor. Bu arada yangın sırasında alevlerin içinden yaralı olarak çıkan kişi de cep telefonuyla görüntülendi. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Yangına dair adli soruşturma hızlı şekilde başlatıldı, heyet gönderildi" ifadelerini kullandı.

Kocaeli'de parfüm fabrikasında yangın! 6 kişi hayatını kaybetti

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangın faciası ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya, 'Büyük üzüntü duyduk. 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.' dedi.

Kocaeli'de parfüm fabrikasında yangın! 6 kişi hayatını kaybetti

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Yangın ile ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki fabrikada meydana gelen yangın nedeniyle bakanlığımız müfettiş görevlendirmiştir." dedi.

Kocaeli'de parfüm fabrikasında yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rojin Kabaiş'in ölümündeki tüm sır İspanya'da çözülecek!
Kemalpaşa'da feci trafik kazası kamerada: 2 ölü, 4 yaralı
ETİKETLER
#yangın
#kocaeli
#patlama
#ölü
#dilovası
#Fırma
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.