Kocaeli'de parfüm fabrikasında yangın! 6 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan parfüm imalatı da yapılan bir depoda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Peş peşe patlamaların yaşandığı bina küle dönerken 6 işçinin hayatını kaybettiği, 5 işçinin ise yaralı olduğu öğrenildi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin alevlere müdahalesi sürerken acı haberler de peş peşe geldi. Yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

"OLAYIN ÇIKIŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR"

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş TGRT Haber'de yangının detaylarını paylaştı. Aktaş, "Çok üzgünüz, 6 can kaybımız var. Olayın çıkış sebebi araştırılıyor" açıklamasında bulundu.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Bu korkunç olayda maalesef 6 vatandaşımızı kaybettik, 1'i ağır olmak üzere 5 vatandaşımız ise yaralandı. Ağır yaralı vatandaşımız şu anda yanık tedavisi için şehir hastanesine varmak üzere, diğer vatandaşlarımız ise tedavilerine başlanmak için devlet hastanesine varmak üzereler. Yetkili ekip arkadaşlarımız şu anda çalışmalarını sürdürüyor. Yangın çok kısa bir süre içerisinde kontrol altına alındı, söndürme ve soğutma çalışmaları ise hemen yapıldı. Şu andan itibaren Cumhuriyet Savcılarımızın koordinesinde emniyet müdürlüğümüz, itfaiye dairemiz ve AFAD, yangının çıkış sebebini araştırıyorlar, gerekli çalışmaları sürdürüyorlar. Tekrardan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Hayatını kaybeden vatandaşların kimlikleri ile ilgili soruyu cevaplayan Aktaş, "Olay yanık durumu olduğu için şu an elimizde bir bilgi yok fakat durum netleşince açıklama yapılacak.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Ekiplerin, depodaki çalışmaları sürüyor. Bu arada yangın sırasında alevlerin içinden yaralı olarak çıkan kişi de cep telefonuyla görüntülendi. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Yangına dair adli soruşturma hızlı şekilde başlatıldı, heyet gönderildi" ifadelerini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangın faciası ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya, 'Büyük üzüntü duyduk. 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.' dedi.

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Yangın ile ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki fabrikada meydana gelen yangın nedeniyle bakanlığımız müfettiş görevlendirmiştir." dedi.