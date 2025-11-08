Menü Kapat
 Serhat Yıldız

Kemalpaşa'da feci trafik kazası kamerada: 2 ölü, 4 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Feci kaza, çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.11.2025
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
08.11.2025
saat ikonu 10:13

, sabah saatlerinde Ulucak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'den Kemalpaşa yönüne seyreden Z.K. idaresindeki 35 ARY 751 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kızılüzüm mevkiinde sola dönmeye çalışan S.K. (22) idaresinde 33 AOS 532 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kemalpaşa'da feci trafik kazası kamerada: 2 ölü, 4 yaralı

İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ve yolcu konumundaki 4 kişi, hurdaya dönen araçlardan çıkarılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kemalpaşa'da feci trafik kazası kamerada: 2 ölü, 4 yaralı

33 AOS 532 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan ve zeytin toplama işçisi oldukları öğrenilen S.K. (41) ile D.Y. (55) isimli kadınlar kaldırıldıkları hastanede kurtarılamayarak hayatları kaybetti. olarak hastaneye kaldırılan araç sürücüleri S.K. ve Z.K. ile yaralı yolculardan K.T. ve A.O.D.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kemalpaşa'da feci trafik kazası kamerada: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol ekiplerin çalışması sonrasında yeniden trafiğe açıldı. Bu arada, kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, 33 AOS 532 plakalı kırmızı otomobil cadde üzerinde yol ortasında sola dönmek için manevra yaptığı sırada İzmir yönünden gelen diğer otomobil ile çarpışıyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

#izmir
#kaza
#trafik kazası
#ölü
#yaralı
#kemalpaşa
#Yaşam
