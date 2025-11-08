Kemalpaşa'da feci trafik kazası kamerada: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Ulucak Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Kemalpaşa yönüne seyreden Z.K. idaresindeki 35 ARY 751 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kızılüzüm mevkiinde sola dönmeye çalışan S.K. (22) idaresinde 33 AOS 532 plakalı otomobil ile çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ve yolcu konumundaki 4 kişi, hurdaya dönen araçlardan çıkarılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



33 AOS 532 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan ve zeytin toplama işçisi oldukları öğrenilen S.K. (41) ile D.Y. (55) isimli kadınlar kaldırıldıkları hastanede kurtarılamayarak hayatları kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan araç sürücüleri S.K. ve Z.K. ile yaralı yolculardan K.T. ve A.O.D.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol ekiplerin çalışması sonrasında yeniden trafiğe açıldı. Bu arada, kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, 33 AOS 532 plakalı kırmızı otomobil cadde üzerinde yol ortasında sola dönmek için manevra yaptığı sırada İzmir yönünden gelen diğer otomobil ile çarpışıyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.