Rojin Kabaiş'in ölümündeki tüm sır İspanya'da çözülecek!

Okumak için gittiği Van'da 27 Eylül 2024 tarihinde kaybolan Rojin Kabaiş'in cansız bedeni 19 gün sonra göl kıyısında bulunmuştu. Kızının ölümünün şüpheli olduğunu ilk günden beri savunan baba Nizamettin Kabaiş'in mücadelesi devam ederken soruşturma da Adli Tıp raporundaki detayların ortaya çıkması ile yeni bir boyut kazandı. Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara sürecin hangi aşamada olduğunu ve nasıl ilerlediğini ile ilgili bilgi verdi.

"GOOGLE HESABI ÜZERİNDEN BAZI VERİLER MEVCUT"

Kara, "24 Eylül öncesine dair elimizde Google hesabı üzerinden bazı veriler mevcut. Fakat olayın aydınlatılmasında etkili olacağını düşündüğümüz, kaybolmadan önceki 3 gün. 24-27 Eylül arasındaki telefon kullanımına erişmemiz gerekiyor. Ekiplerimiz telefon modeli ve serisi ile ilgili olacağını tahmin ettiğimiz sebeplerden ötürü telefona erişim sağlayamadı." dedi.

TELEFON İSPANYA'YA GÖNDERİLDİ

Osman Kara, "Şifrenin açılabilmesi için telefonu 2 görevli ile birlikte İspanya kriminaline ulaştıracağız. En kısa sürede gelecek olan sonuçlar ile davanın doğru şekilde karara ulaşmasına bir adım daha yaklaşacağız" şeklinde konuştu.

DNA'LAR ARAŞTIRILIYOR

Rojin Kabaiş'e ait Adli Tıp raporu ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kara "Cinsel saldırıya, travmatik tesirle öldüğüne ve zehirlendiğine dair tıbbi delil bulunmadı. İntravajinal bölgede ve göğüs bölgesinde, her bir bölgede birer farklı DNA olmak üzere 2 farklı erkek DNA profiline rastlanmıştır."

"Bu DNA'ların Rojin'in bedeninin sevki ve sonrasındaki süreçlerdeki kişilerden bulaş olma ihtimaline dair çalışmalar sürüyor. Soruşturmayı genişleterek DNA eşleştirmesini nihayete erdirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Öte yandan kızı için adalet mücadelesi veren baba Nizamettin Kabaiş, tehdit mesajları aldığını söyledi.