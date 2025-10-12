Menü Kapat
TGRT Haber
14°
Gündem
Rojin Kabaiş'in babası: Kızımın katilleri bulunsun, boğazıma düğümler giriyor!

21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in vücudunun mahrem bölgelerinde 2 erkeğe ait DNA izlerinin bulunduğu Adli Tıp Kurumunun raporu ile kesinleşti. Baba Nizamettin Kabaiş, "Kızımın katilleri bulununca biz de biraz nefes alacağız" dedi.

Rojin Kabaiş’in babası: Kızımın katilleri bulunsun, boğazıma düğümler giriyor!
12.10.2025
12.10.2025
'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi 'in vücudunun mahrem bölgelerinde 2 erkeğe ait DNA izlerinin bulunduğu Adli Tıp Kurumunun raporu ile kesinleşti. Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, Psikolojim altüst oldu, zor durumdayım, konuşamıyorum, boğazıma düğümler giriyor. Bu genç kızdan ne istediler, katiller bulunsun" açıklamasında bulundu.

Rojin Kabaiş’in babası: Kızımın katilleri bulunsun, boğazıma düğümler giriyor!

Yurttan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, adalet mücadelesine devam ediyor. Geçen sene bu tarihlerde üniversiteyi kazanan kızının heyecanına ortak olan baba, ölümünün acısını her geçen gün katbekat yaşıyor. Soruları cevapsız kalan baba, iki ay önce savcı ile görüşmesinde aldığı cevapla kızının katiline ulaşmanın hayaline bir adım daha yaklaştı. Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemede Rojin Kabaiş'in bedeninin mahrem bölgelerinde 2 erkeğe ait DNA izine rastlandığı ortaya çıktı.

Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, kendisinin sürekli bu olayın olduğunu söylediğini belirtti. Acılı baba Kabaiş, "DNA'lar baştan beri vardı, ben sürekli bunun bir cinayet olduğunu söyledim, olmadığını söyledim. Onlar da DNA'lar için belki bulaş olabilir açıklamasında bulundular. Aradan zaman geçti defalarca ben Van'a gidip geldim avukatlarımız ile beraber. Savcılığa gittik hep sorduk Rojin'e ne oldu diye ama hiç cevap alamadık. Bu iki erkeğe ait DNA kimlerdir, katil onlardır dedik, onlar bana bulaş olabileceğini söyledi. 1 senedir dosyaya gizlilik bırakmışsınız. En sonunda dün Van ve Diyarbakır Barosu çalışma yapıp açıklama da gerçekleştirdiler. İki erkeğe ait DNA olduğu ortaya çıktı, bulaş değil artık bellidir, cinayeti işleyen kişiler o 2 kişidir. Katillerin izi var ama tutuklu yoktur" dedi.

Rojin Kabaiş’in babası: Kızımın katilleri bulunsun, boğazıma düğümler giriyor!

'KATİLLER BULUNSUN BİRAZ NEFES ALACAĞIZ'

Van ziyaretlerinde savcının kendileri ile açık açık konuştuğuna vurgu yapan baba Kabaiş, "Biz en son Van'a giderken savcı bize açık açık söyledi, dedi ki sizin soruların cevabı İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelmiyor. Oradan gelir gelmez direkt Ankara'ya gittim. Adalet Bakanlığından suç duyurusunda bulundum Adli Tıp Kurumu hakkında. Hepsini not ettiler. Sonra büyük yürüyüşler oldu ve bu sonuç geldi. Avukatlar açıklama yaptılar, Rojin'in vücudunun hangi bölgesinde DNA bulunduğuna ilişkin tespit edildiğine ilişkin. Katiller bulunsun bunu rica ediyorum. Bu kız üniversitede kayboldu, yok oldu, katlettiler neden hiç kimse açıklama yapmıyor. Onlar sürekli intihardan bahsettiler. Psikolojim altüst oldu, zor durumdayım, konuşamıyorum, boğazıma düğümler giriyor. Bu genç kızdan ne istediler, neden intihara meyilli konuştular. Gerekmeyen şeyler araştırılıyordu. Fakir bir aile olduğum için mi bu konu bir sene sonra ortaya çıktı, benim kızıma ne oldu diye sürekli soru soruyorum cevap yok. Diyarbakır Barosu ve Van Barosu bizi yalnız bırakmadılar. Büyük yürüyüşler oldu, bunların sayesinde sorunun cevabı gönderildi. İnşallah katiller bulunsun, onlar da en ağır ceza neyse ona çektirsinler. Bana kalırsa ben iki kişinin idam edilmesini isterim başka Rojin'ler gitmesin. Biz kızımızı üniversiteye gönderiyoruz, katlediliyor. Bunu rica ediyorum bir an önce katiller bulunsun biz de biraz nefes alacağız" diye konuştu.

Rojin Kabaiş’in babası: Kızımın katilleri bulunsun, boğazıma düğümler giriyor!

Rojin Kabaiş'in ölümünde korkunç ihtimal! Raporunda 2 erkeğin DNA'sı çıktı
Rojin Kabaiş'in ölümünde şok gelişme! 'Bir şey bulduk, 2 kişiden şüpheleniyoruz'
#cinayet
#intihar
#dna testi
#rojin kabaiş
#Van
#Adalet Mücadelesi
#Gündem
