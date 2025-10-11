Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Rojin Kabaiş'in ölümünde korkunç ihtimal! Raporunda 2 erkeğin DNA'sı çıktı

1 yıl önce kaybolduktan sonra Van Gölü kıyısında ölü bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'le ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Ailenin avukatı, iki erkeğe ait DNA'nın tespit edilmesine işaret ederek cinsel saldırı ihtimalinin bulunduğunu belirtti ve dosyanın yeniden ele alınması gerektiğini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rojin Kabaiş'in ölümünde korkunç ihtimal! Raporunda 2 erkeğin DNA'sı çıktı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.10.2025
saat ikonu 20:45
|
GÜNCELLEME:
11.10.2025
saat ikonu 21:04

Geçen yıl 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de kıyısında cesedi bulunan üniversite öğrencisi 'in ailesinin avukatı Zeynep Demir, olma ihtimalinin mevcut olduğunu, bunun raporuyla açığa çıktığını belirterek, dosyanın bu boyutuyla yeniden ele alınması gerektiğini söyledi.

Diyarbakır Barosu ve Van Barosu tarafından Diyarbakır Barosu Adli Yardım Binası'nda Rojin Kabaiş soruşturmasına ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

"2 ERKEK DNA'SININ BULUNDUĞU BÖLGE AÇIKLANDI"

Kabaiş ailesinin avukatlarından Zeynep Demir, Rojin Kabaiş dosyasını ilk günden itibaren takip ettiklerini kaydetti. Dosyada ilk günden itibaren oluşturulan intihar algısının mevcut olduğunu öne süren Demir, şöyle konuştu:

"Ancak gelinen aşamada Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 10 Ekim tarihi itibarıyla tarafımıza gönderdiği raporla Rojin'in dosyasında şu ana kadar bulaş olma ihtimali üzerinde durulan ancak bulaş olma ihtimali bertaraf edilen iki erkek 'sının Rojin'in hangi bölgesinde bulunduğunu tarafımıza açıklamıştır.

Rojin Kabaiş'in ölümünde korkunç ihtimal! Raporunda 2 erkeğin DNA'sı çıktı

İlk DNA örneği Rojin'in sternal bölgesinde yani göğüs bölgesi dediğimiz bölgede tespit edilmiştir. İkinci DNA örneği ise intra vajinal yani vajinanın iç bölgesinde olduğu tespit edilmiştir. Bugün itibarıyla dosyada artık bir cinsel saldırı olma ihtimali de mevcut. Bunun Adli Tıp Kurumu raporuyla açığa çıktığını, dosyanın bu boyutuyla da yeniden ele alınması gerektiğini belirtmek istiyoruz."

Eski Diyarbakır Baro Başkanı avukat Nahit Eren ve Van Baro Başkanı Sinan Özaraz ise soruşturma dosyası hakkında bilgi paylaştı.

Üniversite öğrencisinin babası Nizamettin Kabaiş ise kendilerini yalnız bırakmayan avukatlara teşekkür etti.

ADLİ TIP RAPORUNDA NELER VAR?

Van ve Diyarbakır Barolarının talebi üzerine Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından otopsi raporundaki DNA örneklerinin Kabaiş'in vücudunun hangi bölgelerinde olduğuna ilişkin tespitler yapıldı.

Rojin Kabaiş'in ölümünde korkunç ihtimal! Raporunda 2 erkeğin DNA'sı çıktı

Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca hazırlanan ve Van Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Maktulün DNA'sı ile bir arada erkek cinsiyetli farklı DNA tiplemelerinin maktulün vücudunun hangi kısımlarından alındığı sorulmaktadır. Yapılan incelemelerde bahsi geçen 2 eküvyon örneklerinin sternal (göğüs kemiği) ve intra vajinal bölgelerde olduğu okunmuştur."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rojin Kabaiş'in ölümünde şok gelişme! 'Bir şey bulduk, 2 kişiden şüpheleniyoruz'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rojin Kabaiş'in babasından Narin Güran duruşmasında yardım çığlığı! "Kızımın dosyasının takipçisi olun"
ETİKETLER
#adli tıp kurumu
#van gölü
#cinsel saldırı
#dna
#rojin kabaiş
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.