Rojin Kabaiş'in babasından Narin Güran duruşmasında yardım çığlığı! "Kızımın dosyasının takipçisi olun"

26 Aralık 2024 15:26 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 15:29

Van’da 27 Eylül’de kaybolan ve 15 Ekim’de Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, Narin Güran cinayeti davası nedeniyle adliyeye geldi. Burada açıklamalarda bulunan baba Kabaiş, "Tüm halktan rica ediyorum, lütfen Rojin’in dosyasının takipçisi olun" dedi.

Van​'da 27 Eylül günü kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni 15 Ekim'de Van Gölü'nün Kasım köyü sahilinde bulundu. Van Cumhuriyet başsavcılığı şüpheli ölüme ilişkin Rojin Kabaiş​'in suda kalma süresi ve ölüm zamanına ilişkin ek rapor hazırlanmasını talep etti. Talep üzerine 1'nci adli tıp ihtisas kurulu raporu hazırladı. Genç kızdan alınan 5 adet tırnak örneği ile 79 adet eküvyon örneği incelendi. Yapılan incelemelerde 2 adet erkek dna'sı tespit edildi. Ancak genç kızın bulunduğu yerden getirilirken bulaşma ihtimalinin bertaraf edilmediği için şüpheli şahıslara ait örneklerin gönderilmesi halinde mukayese yapılabileceği ifade edildi. Raporda ayrıca Rojin Kabaiş'in travmatik bir tesirle öldüğü, zehirlenerek öldüğü veya cinsel dokunulmazlığının ihlal edildiğine dair tıbbi delilleri bulunmadığı belirtildi. Elde edilen bulgulara bakıldığında suda boğulma olayının intihar mı, kazara mı veya bir başkası ya da başkalarının etkisiyle mi gerçekleştirildiği hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı da belirtildi.

Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, bugün Narin Güran cinayeti davası nedeniyle adliyeye geldi. Diyarbakır Adliyesi önünde bir açıklama yapan Kabaiş, Narin Güran’ın da kendi kızı Rojin’den bir farkı olmadığını belirterek bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağını söyledi.

"HERKES SESSİZ KALIYOR"

Kabaiş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sadece benim görevim değil, herkesin vicdan sahibi olması gerekiyor. Bu kızımıza ne oldu? O, okumak ve öğretmen olmak için yola çıkmıştı. Neden kimse gözünü açıp bakmıyor? Yaşamak istiyordu, tıpkı bizim gibi. Bir insan, parmağının ucunu bile kesebilir mi? Hayır! Ama onun canına kıydılar, onu katlettiler. 24 kilometre ötede Molla Kasım’a bırakmışlar. Orada köy var, evler var ama herkes sessiz. O gece mutlaka birileri bir şey görmüş olmalı. İki DNA tespit edildi. Ancak 18 gün suda kalmış bir bedenin DNA’sı nasıl sağlıklı şekilde belirlenebilir? Dosyada eksikler var. Bu durum beni her gün kahrediyor. Dosya açıldığında evde duramıyorum, hemen Van’a gidiyorum. Sınıfına kadar gittim, Molla Kasım’a gidip kapıları çaldım ama kimse kapısını açmadı, yanıt vermedi. Herkes sessiz kalıyor. O köyde, üniversitede ya da yurtta mutlaka birileri bir şeyler biliyor”

"LÜTFEN ROJİN'İN DOSYASININ TAKİPÇİSİ OLUN"

Narin Güran’ın da genç bir kız olduğunu ve yaşamak istediğini vurgulayan Kabaiş, sözlerine şu şekilde devam etti:

“8 yaşındaki bir çocuk bile Rojin gibi benim için çok değerlidir. Benim kızım kayboldu, canım yandı. Fidan gibi bir kızdı. Kim bu işe karışmışsa, kim zarar verdiyse en ağır cezayı almalı. Sadece Rojin için değil, tüm kadınlara şiddet uygulayanlar da en ağır cezayı çekmeli. Bu yüzden buradayım. Büyüklerden ve tüm halktan rica ediyorum, lütfen Rojin’in dosyasının takipçisi olun”