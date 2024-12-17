Rojin Kabaiş'in ölümünde yeni bulgu ortaya çıktı: Kaybolduğu gün her şey yaşanmış!

17 Aralık 2024 17:58 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 18:29

Van'da ölümü hala gizemini koruyan 21 yaşında Rojin Kabaiş ile ilgili adli tıp ek raporunda çarpıcı bulgulara ulaşıldı. Van Gölü'nde cesedi bulunan genç kızın ölümünde sır perdesi giderek aralanıyor.

Van​'da üniversite kazanan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş​'in yurttan gezintiye çıkmasının ardından yaklaşık 20 gün sonra cesedini bulunmuştu. Adli Tıp tarafından yayımlanan yeni ek raporda ölümünde yeni detaylar yer aldı.

Rojin Kabaiş'in 27 Eylül 2024'te kaybolduğu belirlenmiş ve 15 Ekim'de cesedi Van Gölü'nde çıkarılmıştı. Adli Tıp, Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle ölüm nedeni ve süreçle ilgili yeni bulgulara ulaşıldı. Rojin'in ölüm günüyle ilgili çarpıcı detay yer aldı.

ADLİ TIP KURUMU'NUN BULGULARI

Rapora göre, Rojin Kabaiş’in cesedi üzerinde yapılan otopsi ve incelemelerde:

-Travmatik bir etki (darp, cebir, kesici veya ateşli silah yaralanması, kemik kırığı) tespit edilmedi.

-İç muayenelerde kafatası kırığı, beyin kanaması, iç organ ve damar hasarı gibi ölümcül bulgulara rastlanmadı.

-Cesetten alınan doku örneklerinde yapılan incelemelerde, ölüm nedeni olarak zehirlenme ihtimalini destekleyen bir toksik madde bulunmadı.

-Tespit edilen roküronyum maddesinin, Kabaiş’e 11 Eylül’de geçirdiği ameliyat sırasında verilen bir anestezik madde olduğu ve iki ay boyunca vücutta kalabileceği belirtildi.

-Raporda, mevcut veriler doğrultusunda Kabaiş’in ölüm nedeninin suda boğulma olduğu ifade edildi. Ancak, boğulmanın intihar​ mı, kaza mı yoksa başkalarının müdahalesiyle mi gerçekleştiğine dair net bir tıbbi değerlendirme yapılamadığı, bu durumun adli soruşturma yoluyla aydınlatılması gerektiği vurgulandı.

FARKLI DNA BULGUSU

Önemli bir detay olarak, Kabaiş’ten alınan 79 eküvyon örneği ve tırnak altı örnekleri incelendi.

-2 eküvyonda, Kabaiş’in DNA’sı ile birlikte farklı bir erkeğe ait DNA tiplemeleri tespit edildi.

-Raporda, bu durumun kontaminasyon (bulaşma) ihtimali ile açıklanabileceği ancak otopsi süreci boyunca Adli Tıp Kurumu tarafından böyle bir riskin bertaraf edildiği belirtildi.

-Ancak cesedin olay yerinden otopsi merkezine nakil sürecinde kontaminasyon ihtimalinin tam olarak bertaraf edilemediği ifade edildi.

-Şüpheli ya da şüphelilere ait biyolojik örneklerin gönderilmesi durumunda, tespit edilen DNA örnekleriyle karşılaştırma yapılabileceği vurgulandı.

ÖLÜM ZAMANIYLA İLGİLİ KRİTİK DETAY

Raporun sonuç kısmında, Kabaiş’in ölümünün kaybolduğu tarih olan 27 Eylül 2024’te meydana gelmiş olabileceği ve cesedin bu süreç boyunca su içinde kaldığının değerlendirildiği kaydedildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Van'da 27 Eylül'den itibaren kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş, 15 Ekim'de Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu.

Van Adli Tıp Kurumundaki ön otopsi işlemlerinde darp ve cebir izine, kesici ve ateşli silahla yaralanmaya ya da kemik kırığına ilişkin bir bulguya rastlanmayan Kabaiş'in cesedinden alınan numuneler, kesin ölüm nedeninin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Kabaiş'in cenazesi, 16 Ekim'de Diyarbakır'da toprağa verilmişti.