Narin cinayetinde çoban ağlayarak ifade verdi! Anlattıklarından sonra salonda gerilim arttı: "Enes'i ahırda biriyle mi gördün?"

26 Aralık 2024 11:10 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 11:40

Diyarbakır'da kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz deresinde bulunan Narin Güran'ın cinayetine ilişkin görülen davanın ikinci duruşması başladı. Duruşmaya aile toplantısında sorgulanan çoban Ahmet Akgün'ün ifadeleri damga vurdu. İfade verirken gözyaşlarına boğulan Akgün, 'Beni dövdüler daha sonra da saat hediye ettiler' dedi.

Diyarbakır​'ın Tavşantepe​ köyünde 21 Ağustos günü kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bir çuvalın içinde bulunan Narin Güran​'ın cinayetine ilişkin dava bugün başladı. Davada tutuklu yargılanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar hazır bulundu. Güran ailesinin Narin'in kaybından sonra aile toplantısında çoban Ahmet Akgün'e sorular sorduğu görüntüler gündeme oturmuştu. Çoban Akgün bugün ilk kez hakim karşısına geçti. İfade verirken gözyaşlarına boğulan çobanın ifadeleri şaşkına çevirdi.

GÖRÜNTÜLERDEKİ ÇOBAN İLK KEZ İFADE VERDİ

Mahkeme Başkanı: "Kız meselesi nedir?"

Ahmet Akgün: "Ben görmedim."

Mahkeme Başkanı: "Ama sana 'Kız gördün mü?' diyorlar."

Ahmet Akgün: "Ben bir şey görmedim. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim."

Mahkeme Başkanı: "Peki, orada neden Enes yok?"

Ahmet Akgün: "Bilmiyorum."

Mahkeme Başkanı: "Bu olaydan sonra sana baskı yapan oldu mu?"

Ahmet Akgün: "Hayır, olmadı."

Mahkeme Başkanı: "Çobanlık nasıl gidiyor?"

Ahmet Akgün: "İyi gidiyor."

Mahkeme Başkanı: "Allah daha iyi etsin."

Ahmet Akgün: "Şerefim üzerine yemin ederim, ben bir şey görmedim."

Mahkeme Başkanı: "Seni tehdit ettiler mi?"

Ahmet Akgün: "Hayır, etmediler."

Mahkeme Başkanı: "Sana saat mi aldılar?"

Ahmet Akgün: "Evet, saat aldılar."

Mahkeme Başkanı: "Seni tembihlediler mi, 'Bilmiyorum' de dediler mi?"

Ahmet Akgün: "Vallahi başkanım, bana öyle bir şey demediler."

Mahkeme Başkanı: "Bu olaydan sonra televizyona çıkmışsın, ben görmedim ama sana bir şey dediler mi?"

Ahmet Akgün: "Hayır demediler."

Mahkeme Başkanı: "Son kez soruyorum. Tekrar sorulmasın. Kimseyi gördün mü?"

Ahmet Akgün: "Vallahi kimseyi görmedim."

SALONDA GERGİN ANLAR: "SENİ SORGULUYORLAR SENİ. BANA BAK"

Savcı: "Kürtçe bilmesem de Türkçe biliyorum. Enes ismi çok duyuluyor. O videoda Enes ismi geçiyor. O videoda Enes kelimesini duyuyorum. Neden ısrarla 'duymadım' diyorsun?"

Ahmet Akgün: "Kendi aralarında demişlerdir belki."

Savcı: "Seni sorguluyorlar seni. Bana bak, kardeşim, bir bak. Kendi aralarında konuştuklarını da anlat."

Savcı, çoban Ahmet Akgün’ün yanına indi.

Sanık avukatları araya girdi: "Tanığın üzerine yürüyor."

Mahkeme Başkanı: "Siz de sordunuz daha önce. Geçen duruşmada bana video açtırtmayın."

Savcı: "Siz ikiniz..." (Cümlesini kesti.)

Savcı, çoban Ahmet Akgün’e tekrar sordu:

"Yanında ne konuştular? Enes’i gördün mü diyeceklerine, neden Enes’le seni yüzleştirmediler?"

"SİZ BENDEN NE İSTİYORSUNUZ ALLAH AŞKINA?"

Nahit Eren: "Biri sana orada 'Konuş eşeğin oğlu, konuş' diyor."

Ahmet Akgün: (Kürtçe konuşarak) "Ben garibanın tekiyim, okuma yazma bilmiyorum. Siz benden ne istiyorsunuz Allah aşkına?"

Mahkeme Başkanı kürsüden inerek Ahmet Akgün’ün yanına geldi.

"Biz sana Narin’i gördün demiyoruz. Bize böyle bir aile toplantısı olmadı demişlerdi. Ama böyle bir video geldi. O konuşmalarda bir senaryonun peşinde oldukları gibi görünüyor. Bunu soruyoruz, orada 'Enes' diyorlar."

Ahmet Akgün: "Ben duymadım Enes’i." (Sesini yükselterek) "Allah hakkımızı bırakmasın." (Ağlıyor.)

Mahkeme Başkanı: Allah kimsenin hakkını bırakmasın