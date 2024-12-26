Narin Güran cinayetinde cinsel istismar izi! Nevzat Bahtiyar o soruyu duyunca tepki gösterdi

26 Aralık 2024 13:18 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 14:40

Diyarbakır'da korkunç bir cinayete kurban giden Narin Güran'ın cinayetine ilişkin görülen davanın 2. duruşmasında anne Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu'nun Nevzat Bahtiyar'a sorduğu soru dikkat çekti. Avukat Yılmaz Demiroğlu, "Tüm aileden özür dilerim. Narin’de PSA bulundu." deyince Bahtiyar tepki gösterdi.

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Diyarbakır​'ın Tavşantepe​ köyünde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan Narin Güran​'ın cinayetine ilişkin davada 2. duruşma başladı. Sanıklar tek tek hakim karşısına geçerken anne Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu'nun Nevzat Bahtiyar'a sorduğu soru dikkat çekti. "Tüm aileden özür dilerim. Narin’de PSA bulundu." sözleri üzerine Bahtiyar, "Hayır, hayır kesinlikle." dedi.

"NARİN'DE PSA BULUNDU"

Anne Yüksel Güran’ın Avukatı Yılmaz Demiroğlu, Nevzat Bahtiyar’a soruyor:

"Tüm aileden özür dilerim. Narin’de PSA bulundu."

Nevzat Bahtiyar araya girdi: "Hayır, hayır kesinlikle."

Avukat: "Prostat rahatsızlığın var mı?"

Nevzat Bahtiyar: "Hayır yok."

Mahkeme Başkanı: "Yaptın mı böyle bir şey?"

Nevzat Bahtiyar: "Hayır, yapmadım."

Avukat: Siz orada 38 dakika ne yaptınız?

Nevzat Bahtiyar: İp aradım çuvalın ağzını kapatmak için

Avukat: O kanca neydi?

Nevzat Bahtiyar: Beni takip eden Salim koymuştur

Avukat: Çok önemli bir şey söylediniz. Seni takip mi etti?

Nevzat Bahtiyar: Beni takip etmiş olabilir