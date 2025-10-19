Menü Kapat
17°
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Rojin için sosyal medyadan yazılanlar sonrası harekete geçildi

Van'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'e sosyal medya üzerinden hakaret ettiği belirlenen şüpheli Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

Rojin için sosyal medyadan yazılanlar sonrası harekete geçildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.10.2025
saat ikonu 19:21
|
GÜNCELLEME:
19.10.2025
saat ikonu 19:21

Sosyal medya hesabı üzerinden 'da kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi ’e yönelik hakaret ve aşağılayıcı söylemlerde bulunulduğu tespit edildi.

Rojin için sosyal medyadan yazılanlar sonrası harekete geçildi

YAKALANDI

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin kimliğini belirlemek için soruşturma başlattı. Yapılan çalışma sonucu, hesabı kullanan kişinin F.Ş. olduğu belirlendi. Şüpheli, polis ekiplerince Eyyübiye ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Rojin için sosyal medyadan yazılanlar sonrası harekete geçildi

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yıl Van’da hayatını kaybeden Rojin Kabaiş ile ilgili sosyal medya üzerinden yapılan hakaret içerikli paylaşımlara yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar sonucunda, söz konusu paylaşımları yapan kişinin F.Ş. olduğu tespit edilmiş, şüpheli 19 Ekim 2025 tarihinde Eyyübiye ilçesinde yakalanarak adli makamların talimatı doğrultusunda ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

