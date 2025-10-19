Rojin için sosyal medyadan yazılanlar sonrası harekete geçildi

Sosyal medya hesabı üzerinden Van'da kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’e yönelik hakaret ve aşağılayıcı söylemlerde bulunulduğu tespit edildi.

YAKALANDI

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin kimliğini belirlemek için soruşturma başlattı. Yapılan çalışma sonucu, hesabı kullanan kişinin F.Ş. olduğu belirlendi. Şüpheli, polis ekiplerince Eyyübiye ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yıl Van’da hayatını kaybeden Rojin Kabaiş ile ilgili sosyal medya üzerinden yapılan hakaret içerikli paylaşımlara yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar sonucunda, söz konusu paylaşımları yapan kişinin F.Ş. olduğu tespit edilmiş, şüpheli 19 Ekim 2025 tarihinde Eyyübiye ilçesinde yakalanarak adli makamların talimatı doğrultusunda ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.