Rojin Kabaiş'in ölümündeki sır perdesi! Olayı aydınlatana 4 milyon TL ödül

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, geçen yıl 27 Eylül'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuştu. Rojin'in cansız bedeni, günler süren arama sonucunda 15 Ekim günü Mollakasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu. Kabaiş ailesi, ilk günden bu yana kızlarının ölümünün intihar olmadığını belirterek, hukuk mücadelesi veriyordu.

CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI GÜÇLENDİ

Rojin'in ölümünden bir yıl dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Rojin'in vücudunda iki erkeğe ait DNA örneği vardı. Van ve Diyarbakır Baro'su avukatları, DNA'ların bulunduğu yerler itibarıyla genç kızın cinsel saldırıya uğramış olabileceği ihtimalinin kuvvetlendiğini söyledi.

2 MİLYONLUK ÖDÜLÜ 4 MİLYON TL'YE ÇIKARDI

Rojin Kabaiş'in olayında yaşanan son gelişmeler yakından takip edilirken olayın aydınlatılması için daha önce vaat ettiği 2 milyon TL'lik ödülü, 4 milyon TL'ye yükselttiğini ifade eden Erzurumlu iş insanı Ferit Kaya, "Bu artışın sebebi, maddi bir amaç değil; aksine, adaletin bir an önce tecelli etmesi ve sevgili kardeşimizin faillerinin Devletimizin ve milletimizin yardımıyla hızla yakalanması için kamuoyunun desteğini maksimize etmektir" dedi.

"AMACIMIZ DEVLETİMİZE FAYDALI OLMAK"

Amacının soruşturmaya katkıda bulunarak devlete faydalı olmak ve toplumsal vicdanı rahatlatmak olduğunu belirten Kaya, "Rojin Kabaiş'in katillerini adalete teslim edecek kesin ve doğrulanabilir bilgiye sahip her vatandaşımızı, vicdanının sesini dinlemeye ve güvenlik güçlerimizle gizlilik içinde iletişime geçmeye davet ediyoruz. Adaletin sağlanması için verdiğiniz desteğe şimdiden teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.