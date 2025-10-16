İstanbul'da eski sevgili dehşeti! Aysel Karakoç katledildi: Boğazından ve göğsünden defalarca bıçakladı

Kategoriler
İstanbul
İstanbul Beykoz'da dün akşam saatlerinde kan donduran bir vahşet yaşandı. Fethi Ş., barışmak için bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Aysel Karakoç’un (38) evine geldi. İkili arasında çıkan tartışmada kısa sürede büyüyünce Fethi Ş., Aysel Karakoç’u boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden defalarca bıçakladı.
Komşular evden gelen sesler üzerine durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde sağlık ekipleri tarafından bulunan Karakoç, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Paşabahçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan Fethi Ş.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Mahalle sakinlerinden esnaf Yunus Bilgin, "Buradaki çay ocağında işletmeciyim. Akşam saat 8 civarında gürültü ve bağırışlar duyduk. Geldiğimizde burada bir kalabalık vardı, ambulans ve polis ekipleri geldi. Yerde bir bayanın yattığını gördüm. Olayın faili olan erkeği de yere yatırmışlardı" dedi.