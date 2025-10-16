Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Türkiye'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri kimlerdir? Play off turunda kiminle oynayacak?

A Milli Futbol Takımımız'ın play off turundaki muhtemel rakipleri merakla araştırılıyor. Bulgaristan'ı 6-1 yenmesinin üzerine Gürcistan'ı 4-1'lik skorla yenen Türkiye'nin play off turunda kiminle oynayacağı da Türkiye'nin gündemine yerleşti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri kimlerdir? Play off turunda kiminle oynayacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 14:08
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 14:40

Milli Takımımız, Dünya Kupası'na gitmek için mücadelesini sürdürüyor. ve Gürcistan galibiyetleri sonrası motivasyonu artan A Milli Futbol Takımımız, Bulgaristan ve olmak üzere 2 maça çıkacak. Grubu ikinci bitirmesi durumunda play off turunda mücadele ederken ilk sırada bitirmesi halinde direkt olarak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

TÜRKİYE'NİN PLAY OFF TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLERDİR?

Türkiye ikinci olursa, adını 12 grup ikincisi arasında yer alacak ve böylece Uluslar Ligi'nde gelen 4 takımla birlikte 16 takımla oynayacak. Play off turunda oynaması durumunda muhtemel rakipleri arasında , Moldova, Kuzey İrlanda, Galler, Romanya, Kuzey Makedonya, San Marino bulunuyor. Milli takımımız Bulgaristan maçında 1 puan alması durumunda play off turunda oynamaya hak kazanmış olacak. İtalyan teknik adam, "Play-off’a varmak üzereyiz, bir puan kaldı ama futbolda matematiği tamamlamadığınız sürece hiçbir şey ifade etmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri kimlerdir? Play off turunda kiminle oynayacak?

TÜRKİYE PLAY OFF TURUNDA KİMİNLE OYNAYACAK?

Türkiye grubu ikinci bitirmesi durumunda play off turunda mücadele edecek. Play off turuna kalması durumunda muhtemel rakipleri de belli oldu. A Milli Futbol Takımımızın play-off yarı finallerindeki muhtemel rakipleri arasında İsveç, Moldova, Kuzey İrlanda, Galler, Romanya, Kuzey Makedonya, San Marino yer alıyor.

Yarı finali geçmesi durumunda ise Çekya, İskoçya, Macaristan, Romanya, Slovakya, Polonya, Arnavutluk ile karşılaşma ihtimali yüksek görünüyor.

Türkiye'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri kimlerdir? Play off turunda kiminle oynayacak?

DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK OLAN ÜLKELER 2026

İngiltere, Suudi Arabistan, Fildişi Sahili, Senegal, Katar, Güney Afrika, Yeşil Burun Adaları, Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, Yeni Zelanda, Mısır, Fas, Tunus, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Cezayir ve Gana 2026 Dünya Kupası'na gitmeyi garantilerken ev sahibi olan ABD, Kanada ve Meksika'da direkt olarak organizasyona katılacak.

Türkiye'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri kimlerdir? Play off turunda kiminle oynayacak?

DÜNYA KUPASI PLAY OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçlarında oynanacak olan yarı final maçları 26-28 Mart aralığında oynanacak. Yarı final sonrasında final turu 29-21 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.

Türkiye'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri kimlerdir? Play off turunda kiminle oynayacak?

TÜRKİYE'NİN KAÇ MAÇI KALDI?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden Türkiye, 15 Kasım'da Bulgaristan ile karşılaştıktan sonra 18 Kasım'da İspanya'ya konuk olacak. E Grubu'nda ikinci sırada yer alan Türkiye mücadelesine devam ederken grupta oynanacak olan 4 maç kaldı. Türkiye ise 2 maça çıktıktan sonra süreci tamamlamış olacak.

Türkiye'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri kimlerdir? Play off turunda kiminle oynayacak?

DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ FORMATI NASIL?

2026 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarını ikinci bitiren 12 takım ile 2026 FIFA 'nde ilk ikiye giremeyen ancak 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada yer alan 4 grup birincisi, toplam 16 takım olacak şekilde dörderli 4 yola ayrılacak ve tek ayaklı yarı final ve final maçları sonucunda her yoldan 1'er takım daha (toplam 4) 2026 FIFA Dünya Kupası Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünya Kupasını garantileyen ülkeler listesi 2026! Kupaya katılması kesinleşen takımlar
ETİKETLER
#Spor
#play-off
#bulgaristan
#isveç
#ispanya
#türkiye milli takımı
#Dünya Kupası Elemeleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.