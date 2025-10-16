Türkiye'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri kimlerdir? Play off turunda kiminle oynayacak?

Milli Takımımız, Dünya Kupası'na gitmek için mücadelesini sürdürüyor. Bulgaristan ve Gürcistan galibiyetleri sonrası motivasyonu artan A Milli Futbol Takımımız, Bulgaristan ve İspanya olmak üzere 2 maça çıkacak. Grubu ikinci bitirmesi durumunda play off turunda mücadele ederken ilk sırada bitirmesi halinde direkt olarak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

TÜRKİYE'NİN PLAY OFF TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLERDİR?

Türkiye ikinci olursa, adını 12 grup ikincisi arasında yer alacak ve böylece Uluslar Ligi'nde gelen 4 takımla birlikte 16 takımla play-off oynayacak. Play off turunda oynaması durumunda muhtemel rakipleri arasında İsveç, Moldova, Kuzey İrlanda, Galler, Romanya, Kuzey Makedonya, San Marino bulunuyor. Milli takımımız Bulgaristan maçında 1 puan alması durumunda play off turunda oynamaya hak kazanmış olacak. İtalyan teknik adam, "Play-off’a varmak üzereyiz, bir puan kaldı ama futbolda matematiği tamamlamadığınız sürece hiçbir şey ifade etmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE PLAY OFF TURUNDA KİMİNLE OYNAYACAK?

Türkiye grubu ikinci bitirmesi durumunda play off turunda mücadele edecek. Play off turuna kalması durumunda muhtemel rakipleri de belli oldu. A Milli Futbol Takımımızın play-off yarı finallerindeki muhtemel rakipleri arasında İsveç, Moldova, Kuzey İrlanda, Galler, Romanya, Kuzey Makedonya, San Marino yer alıyor.

Yarı finali geçmesi durumunda ise Çekya, İskoçya, Macaristan, Romanya, Slovakya, Polonya, Arnavutluk ile karşılaşma ihtimali yüksek görünüyor.

DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK OLAN ÜLKELER 2026

İngiltere, Suudi Arabistan, Fildişi Sahili, Senegal, Katar, Güney Afrika, Yeşil Burun Adaları, Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, Yeni Zelanda, Mısır, Fas, Tunus, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Cezayir ve Gana 2026 Dünya Kupası'na gitmeyi garantilerken ev sahibi olan ABD, Kanada ve Meksika'da direkt olarak organizasyona katılacak.

DÜNYA KUPASI PLAY OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçlarında oynanacak olan yarı final maçları 26-28 Mart aralığında oynanacak. Yarı final sonrasında final turu 29-21 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.

TÜRKİYE'NİN KAÇ MAÇI KALDI?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden Türkiye, 15 Kasım'da Bulgaristan ile karşılaştıktan sonra 18 Kasım'da İspanya'ya konuk olacak. E Grubu'nda ikinci sırada yer alan Türkiye mücadelesine devam ederken grupta oynanacak olan 4 maç kaldı. Türkiye ise 2 maça çıktıktan sonra süreci tamamlamış olacak.

DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ FORMATI NASIL?

2026 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarını ikinci bitiren 12 takım ile 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk ikiye giremeyen ancak 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada yer alan 4 grup birincisi, toplam 16 takım olacak şekilde dörderli 4 yola ayrılacak ve tek ayaklı yarı final ve final maçları sonucunda her yoldan 1'er takım daha (toplam 4) 2026 FIFA Dünya Kupası Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.