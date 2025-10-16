Diyarbakır'daki kazadan ilginç görüntü! Asılı kaldı

Diyarbakır’da Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi Cemiloğlu Caddesi üzerinde kaza meydana geldi. Otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park eden 2 araca çarpıp üzerlerinde asılı kaldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Aracın durumu görenleri şaşkına çevirirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.