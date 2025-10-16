Çekmeköy'deki İETT otobüsünün kaza anı kamerada!

Çekmeköy'de trafikte bir motosiklet sürücüsüyle tartışma yaşayan İETT otobüs şoförü, sinir krizi geçirip direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına daldı. 2 aracın karıştığı, 4 kişinin yaralandığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, otobüsün hızla durağa girme ve çevredekilerin kaçışma anı saniye saniye kameralara yansıdı.