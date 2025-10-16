Sigaraya zam geldi! Fiyat listesi değişti

Sağlığa zararlı etkileriyle ciğerleri adeta kömüre çeviren sigara, zamlı fiyatlarıyla artık hem ciğerleri hem de cepleri yakacak.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş sigaraya zam geldiğini duyurdu.

EN UCUZ SİGARA 95 TL

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aybaş, "Sigaraya zam geldi, hayırlı olsun memlekete. Fiyatlar 100 ila 105 TL arasına yükseldi. En ucuz sigara ise artık 95 TL oldu" ifadelerini kullandı.

YENİ ZAMLAR YOLDA

Bu sabah sadece bir grupta fiyatlar zamlanırken, diğer tütün üreticilerinin de zamlı fiyatlarını bu hafta bitmeden duyurması bekleniyor.