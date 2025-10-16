Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı! Gram altın aldı başını gitti: İşte 16 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

Haftalardır istikrarlı yükselişini sürdüren altın, yeni haftada da rekor üstüne rekor kırdı. Haftayı yükselişle açan altın fiyatlarında 16 Ekim Perşembe gününde tüm zamanların rekoru kırıldı. Gram altın fiyatı 5 bin 700 TL’ye yükselerek zirveyi gördü. Gram altın 6 bin TL seviyesine yaklaştı. Peki gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? İşte 16 Ekim güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.701,54 TL

SATIŞ: 5.702,19 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 9.584,00 TL

SATIŞ: 9.671,00 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 19.168,00 TL

SATIŞ: 19.342,00 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 38.218,00 TL

SATIŞ: 38.507,00 TL

ONS ALTIN

ALIŞ: 4.235,45 dolar

SATIŞ: 4.236,01 dolar