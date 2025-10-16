Menü Kapat
15°
Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı! Gram altın aldı başını gitti: İşte 16 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Haftayı zirveden açan altın fiyatları 16 Ekim Perşembe gününü de yükselişle açtı. Gram altın fiyatı 5 bin 700 TL’ye yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 16 Ekim altın fiyatları...

Haftalardır istikrarlı yükselişini sürdüren altın, yeni haftada da rekor üstüne rekor kırdı. Haftayı yükselişle açan altın fiyatlarında 16 Ekim Perşembe gününde tüm zamanların rekoru kırıldı. fiyatı 5 bin 700 TL’ye yükselerek zirveyi gördü. Gram altın 6 bin TL seviyesine yaklaştı. Peki gram altın bugün kaç lira? ne kadar? İşte 16 Ekim güncel ...

Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı! Gram altın aldı başını gitti: İşte 16 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.701,54 TL
SATIŞ: 5.702,19 TL

Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı! Gram altın aldı başını gitti: İşte 16 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 9.584,00 TL
SATIŞ: 9.671,00 TL

Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı! Gram altın aldı başını gitti: İşte 16 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

YARIM ALTIN

ALIŞ: 19.168,00 TL
SATIŞ: 19.342,00 TL

Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı! Gram altın aldı başını gitti: İşte 16 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

ALIŞ: 38.218,00 TL
SATIŞ: 38.507,00 TL

Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı! Gram altın aldı başını gitti: İşte 16 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

ALIŞ: 4.235,45 dolar
SATIŞ: 4.236,01 dolar

Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı! Gram altın aldı başını gitti: İşte 16 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları
