Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk ülke değiştiriyor

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş futbolu da vurdu. Ukrayna'nın köklü takımlarından Shakhtar Donetsk'in Ukrayna liginden ayrılacağı iddia edildi.

FEDERASYONDAN ONAY ÇIKTI

Sport Baza'da yer alan habere göre, teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi, lisans ve başvuru işlemlerini tamamladı. Rusya Futbol Federasyonu'ndan da Shakhtar'a onay çıktı.

2. LİGDEN BAŞLAYACAK

Shakhtar Donetsk'in, Rusya 2. Ligi Lig B Grubu 1. Grup'ta mücadele edeceği ve iç saha maçlarını Kırım'da oynayacağı bildirildi.

RUSYA KUPASI'NA KATILMAYACAK

Shakhtar Donets, FIFA ve UEFA'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları dolayısıyla Rusya Kupası'na katılmama kararı aldı. Kulüp, olası bir men kararının önüne geçmek için sadece ligde yer alacak.

GÖZLER ARDA TURAN'IN VERECEĞİ KARARDA

Öte yandan sezon başında Shakhtar'ın yolunu tutan ve Ukrayna Ligi'nde oynanan 8 haftada topladığı 17 puanla takımı liderlik koltuğunda bulunan teknik direktör Arda Turan'ın Rusya 2. Lig'ine gitmeyi kabul edip etmeyeceği konusundaki kararı merak ediliyor.