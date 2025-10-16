Menü Kapat
Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk ülke değiştiriyor

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk tarihi bir karar aldı. Ukrayna temsilcisi, artık maçlarını Rusya Ligi'nde oynamak için lisans başvurularını yaptı.

Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk ülke değiştiriyor
16.10.2025
saat ikonu 07:59
16.10.2025
saat ikonu 07:59

ile arasındaki savaş futbolu da vurdu. Ukrayna'nın köklü takımlarından Shakhtar Donetsk'in Ukrayna liginden ayrılacağı iddia edildi.

FEDERASYONDAN ONAY ÇIKTI

Sport Baza'da yer alan habere göre, teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi, lisans ve başvuru işlemlerini tamamladı. Rusya 'ndan da Shakhtar'a onay çıktı.

Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk ülke değiştiriyor

2. LİGDEN BAŞLAYACAK

'in, Rusya 2. Ligi Lig B Grubu 1. Grup'ta mücadele edeceği ve iç saha maçlarını Kırım'da oynayacağı bildirildi.

RUSYA KUPASI'NA KATILMAYACAK

Shakhtar Donets, FIFA ve UEFA'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları dolayısıyla Rusya Kupası'na katılmama kararı aldı. Kulüp, olası bir men kararının önüne geçmek için sadece ligde yer alacak.

Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk ülke değiştiriyor

GÖZLER ARDA TURAN'IN VERECEĞİ KARARDA

Öte yandan sezon başında Shakhtar'ın yolunu tutan ve Ukrayna Ligi'nde oynanan 8 haftada topladığı 17 puanla takımı liderlik koltuğunda bulunan teknik direktör 'ın Rusya 2. Lig'ine gitmeyi kabul edip etmeyeceği konusundaki kararı merak ediliyor.

