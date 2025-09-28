Menü Kapat
TGRT Haber
20°
Futbol
Editor
Editor
 Burak Ayaydın

Arda Turan'lı Shaktar Donetsk liderliğe yükseldi!

Arda Turan yönetimindeki Shaktar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'de liderliğe yükseldi. Turuncu beyazlılar, 7. hafta maçında Ruh Lviv karşısında farklı kazandı.

Arda Turan'lı Shaktar Donetsk liderliğe yükseldi!
Burak Ayaydın
28.09.2025
28.09.2025
, Ruh Lviv deplasmanında 4-0 galip geldi. 'ın öğrencileri bu zaferle puanını 17 yaparken; skor tabelasını ise Meirelles (27), Pedrinho (31, 49) ve Isaque (90) değiştirdi.

Arda Turan'lı Shaktar Donetsk liderliğe yükseldi!

ARDA TURAN'DAN DINAMO KIEV'İN ÖNÜNDE LİDERLİK!

Galibiyetle birlikte 17 puana yükselen Arda Turan ve öğrencileri, Dinamo Kiev'in 2 puan önünde ilk sıranın sahibi oldu! Diğer taraftaysa ev sahibi Rukh Lviv, 3 puanla lig tablosunda son sırada yer aldı.

https://x.com/FCShakhtar/status/1972347443271422032

ARDA TURAN'DAN MESAJ

Geçtiğimiz günlerde Shaktar Donetsk taraftarlarına seslenen Arda Turan, Ukrayna ekibiyle pek çok kupa kazanmak istediğinden bahsetmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

ARDA TURAN'IN EYÜPSPOR PERFORMANSI NASILDI?
Shaktar Donetsk öncesinde Eyüpspor'da görev alan genç hoca, İstanbul ekibiyle 84 karşılaşmaya çıkmış ve maç başına 1.77 puan ortalaması yakalamıştı.
#Futbol
#arda turan
#arda turan
#Shaktar Donetsk
#Shaktar Donetsk
#ukrayna ligi
#Rukh Lviv
#Ukrayna Ligi
#Meirelles
#Pedrinho
#Futbol
