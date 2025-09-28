Arda Turan'lı Shaktar Donetsk liderliğe yükseldi!

Shaktar Donetsk, Ruh Lviv deplasmanında 4-0 galip geldi. Arda Turan'ın öğrencileri bu zaferle puanını 17 yaparken; skor tabelasını ise Meirelles (27), Pedrinho (31, 49) ve Isaque (90) değiştirdi.

ARDA TURAN'DAN DINAMO KIEV'İN ÖNÜNDE LİDERLİK!

Galibiyetle birlikte 17 puana yükselen Arda Turan ve öğrencileri, Dinamo Kiev'in 2 puan önünde ilk sıranın sahibi oldu! Diğer taraftaysa ev sahibi Rukh Lviv, 3 puanla lig tablosunda son sırada yer aldı.

https://x.com/FCShakhtar/status/1972347443271422032

ARDA TURAN'DAN MESAJ

Geçtiğimiz günlerde Shaktar Donetsk taraftarlarına seslenen Arda Turan, Ukrayna ekibiyle pek çok kupa kazanmak istediğinden bahsetmişti.