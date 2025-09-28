Fenerbahçe camiasında Gökhan Gönül ve Semih Şentürk karşı karşıya geldi!

Fenerbahçe adına Domenico Tedesco döneminde puan kayıpları üst üste gelirken, Semih Şentürk ve Gökhan Gönül arasında da farklı bir diyalog gelişti. Halihazırda camianın sevilen isimlerinden olan Semih Şentürk, şu anda kulüpte yardımcı antrenörlük yapan Gökhan Gönül ile görüştüğünü söylemiş ve Domenico Tedesco'nun kendilerini dinlemediğini belirttiğini ifade etmişti.

SEMİH ŞENTÜRK'TEN GÖKHAN GÖNÜL SÖZLERİ

Söz konusu iddianın sahibi Semih Şentürk, Gökhan Gönül ile konuya dair görüştüğünü anlatmış ve "Semedo ve Asensio'yu iki tane 6 numara olarak oynatması... Ben Gökhan hocaya bunu sorarım. Ben Tedesco'ya bunu soramam. Gökhan benim takım arkadaşım. ‘Niye böyle bir tercih?' diyorum, 'hocanın tercihi' diyor. ‘Hoca bizi dinlemiyor’ dedi." açıklamalarını yapmıştı.

GÖKHAN GÖNÜL AÇIKLAMALARI İNKÂR ETTİ!

Semih Şentürk'ün bu sözleri ülke basınında gündem olurken; spor gazetecisi Ersin Düzen, Gökhan Gönül ile görüşüp söz konusu iddiaları kendisine sorduğunu açıkladı. Düzen, Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Gökhan Gönül'den, "Benim ağzımdan Tedesco ile ilgili hiçbir şey çıkmadı." cevabını aldığını canlı yayında duyurdu.