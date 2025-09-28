Menü Kapat
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe camiasında Gökhan Gönül ve Semih Şentürk karşı karşıya geldi!

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ve Semih Şentürk arasında tezat bir süreç ortaya çıktı. Esasen ise Fenerbahçe'nin eski futbolcuları, Domenico Tedesco özelinde farklı iddialarda bulundu.

Fenerbahçe camiasında Gökhan Gönül ve Semih Şentürk karşı karşıya geldi!
Now TV
GİRİŞ:
28.09.2025
19:14
GÜNCELLEME:
28.09.2025
19:17

adına Domenico Tedesco döneminde puan kayıpları üst üste gelirken, Semih Şentürk ve Gökhan Gönül arasında da farklı bir diyalog gelişti. Halihazırda camianın sevilen isimlerinden olan Semih Şentürk, şu anda kulüpte yardımcı antrenörlük yapan Gökhan Gönül ile görüştüğünü söylemiş ve Domenico Tedesco'nun kendilerini dinlemediğini belirttiğini ifade etmişti.

Fenerbahçe camiasında Gökhan Gönül ve Semih Şentürk karşı karşıya geldi!

SEMİH ŞENTÜRK'TEN GÖKHAN GÖNÜL SÖZLERİ

Söz konusu iddianın sahibi Semih Şentürk, Gökhan Gönül ile konuya dair görüştüğünü anlatmış ve "Semedo ve Asensio'yu iki tane 6 numara olarak oynatması... Ben Gökhan hocaya bunu sorarım. Ben Tedesco'ya bunu soramam. Gökhan benim takım arkadaşım. ‘Niye böyle bir tercih?' diyorum, 'hocanın tercihi' diyor. ‘Hoca bizi dinlemiyor’ dedi." açıklamalarını yapmıştı.

Fenerbahçe camiasında Gökhan Gönül ve Semih Şentürk karşı karşıya geldi!

GÖKHAN GÖNÜL AÇIKLAMALARI İNKÂR ETTİ!

Semih Şentürk'ün bu sözleri ülke basınında gündem olurken; spor gazetecisi Ersin Düzen, Gökhan Gönül ile görüşüp söz konusu iddiaları kendisine sorduğunu açıkladı. Düzen, Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Gökhan Gönül'den, "Benim ağzımdan Tedesco ile ilgili hiçbir şey çıkmadı." cevabını aldığını canlı yayında duyurdu.

Fenerbahçe camiasında Gökhan Gönül ve Semih Şentürk karşı karşıya geldi!

Sıkça Sorulan Sorular

OLAYDA SON DURUM NEDİR?
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, başkan Sadettin Saran'ın Gökhan Gönül'ü gözden çıkardığını açıklamıştı.
