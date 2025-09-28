Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe - Antalyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe ve Antalyaspor karşılaşıyor. Heyecanlı maça dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

Fenerbahçe - Antalyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
28.09.2025
saat ikonu 17:33
|
GÜNCELLEME:
28.09.2025
saat ikonu 17:38

Domenico Tedesco yönetimindeki , Emre Belözoğlu’nun çalıştırdığı ’u ağırlıyor. Hakem Ali Yılmaz’ın düdük çalacağı kritik mücadele, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.

Fenerbahçe - Antalyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri.

https://x.com/Fenerbahce/status/1972043659303702712

Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Safuri, Abdülkadir Ömür, Storm, Van De Streek.

https://x.com/Antalyaspor/status/1972043572074672508

VAR’DA ÖZGÜR YANKAYA OTURUYOR

Fenerbahçe - Antalyaspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya oldu.

Fenerbahçe - Antalyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

VAR: Özgür Yankaya
AVAR: Ceyhun Sesigüzel
AVAR: Adnan Deniz Kayatepe

FENERBAHÇE’DE KRİZ KAPIDA

Fenerbahçe; resmi maçlardaki son galibiyetini, 14 Eylül’de Trabzonspor’a karşı aldı. Ayrıca da sarı lacivertliler, bordo mavililer sonrasındaki 3 resmi karşılaşmada da başarılı olamadı ve hep puan kayıpları yaşadı.

Fenerbahçe - Antalyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE’DE EKSİKLER VAR

Fenerbahçe’de Antalyaspor maçı öncesinde üç eksik bulunuyor! Esasen ise sakatlıkları sebebiyle Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş’ın yanı sıra, tedavisinin sona ermesinin ardından bireysel antrenmanlarını sürdüren Edson Alvarez de bu akşam kadroda yer alamayacak.

Fenerbahçe - Antalyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

EMRE BELÖZOĞLU’NUN ANTALYASPOR’U AVRUPA’YI HEDEFLİYOR!

’de 6 maça çıkan ve 10 puan toplayan Akdeniz temsilcisi, an itibarıyla lig tablosunda 7. şurada bulunuyor ve kendini Avrupa potasına atmak istiyor.

Fenerbahçe - Antalyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE’DE DOMENICO TEDESCO İÇİN KRİTİK VİRAJ!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’nun, Antalyaspor karşısında da puan kaybetmesi halinde takımdan gönderilmesi bekleniliyor. Zira sarı lacivertliler daha şimdiden, lider Galatasaray’ın 9 puan gerisine düşmüş durumda!

Fenerbahçe - Antalyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE SADETTİN SARAN İLK OLARAK HANGİ HAMLEYİ YAPACAK?
Yeni başkanın, yönetimsel anlamda büyük vedaları hazırlayacağı düşünülüyor.
