Fenerbahçe - Antalyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Emre Belözoğlu’nun çalıştırdığı Antalyaspor’u ağırlıyor. Hakem Ali Yılmaz’ın düdük çalacağı kritik mücadele, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri.

https://x.com/Fenerbahce/status/1972043659303702712

Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Safuri, Abdülkadir Ömür, Storm, Van De Streek.

https://x.com/Antalyaspor/status/1972043572074672508

VAR’DA ÖZGÜR YANKAYA OTURUYOR

Fenerbahçe - Antalyaspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya oldu.

VAR: Özgür Yankaya

AVAR: Ceyhun Sesigüzel

AVAR: Adnan Deniz Kayatepe

FENERBAHÇE’DE KRİZ KAPIDA

Fenerbahçe; resmi maçlardaki son galibiyetini, 14 Eylül’de Trabzonspor’a karşı aldı. Ayrıca da sarı lacivertliler, bordo mavililer sonrasındaki 3 resmi karşılaşmada da başarılı olamadı ve hep puan kayıpları yaşadı.

FENERBAHÇE’DE EKSİKLER VAR

Fenerbahçe’de Antalyaspor maçı öncesinde üç eksik bulunuyor! Esasen ise sakatlıkları sebebiyle Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş’ın yanı sıra, tedavisinin sona ermesinin ardından bireysel antrenmanlarını sürdüren Edson Alvarez de bu akşam kadroda yer alamayacak.

EMRE BELÖZOĞLU’NUN ANTALYASPOR’U AVRUPA’YI HEDEFLİYOR!

Trendyol Süper Lig’de 6 maça çıkan ve 10 puan toplayan Akdeniz temsilcisi, an itibarıyla lig tablosunda 7. şurada bulunuyor ve kendini Avrupa potasına atmak istiyor.

FENERBAHÇE’DE DOMENICO TEDESCO İÇİN KRİTİK VİRAJ!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’nun, Antalyaspor karşısında da puan kaybetmesi halinde takımdan gönderilmesi bekleniliyor. Zira sarı lacivertliler daha şimdiden, lider Galatasaray’ın 9 puan gerisine düşmüş durumda!