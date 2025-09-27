Menü Kapat
Hava Durumu
19°
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’nun tazminat maddesi: Ali Koç’un kuralı karşılık buldu!

Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç, Domenico Tedesco ile anlaşırken tazminat sürecini de gözetmişti. Esasen ise Jose Mourinho ayrılığında büyük bir bedel ödeyen Fenerbahçe’de, Ali Koç ikinci kez aynı hataya düşmedi ve Sadettin Saran için dengeli bir durum ortaya çıktı.

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’nun tazminat maddesi: Ali Koç’un kuralı karşılık buldu!
’de Domenico Tedesco dönemi başlarken, ’tan da farklı bir fesih planlaması gelmişti. Halihazırda Domenico Tedesco’nun başarısız olma ihtimalini gözeten Ali Koç, kulüp adına bir yıllık tazminatla birlikte kontratın sonlanmasını sağlayacak bir tasarı gerçekleştirmişti.

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’nun tazminat maddesi: Ali Koç’un kuralı karşılık buldu!

FENERBAHÇE’DE DOMENICO TEDESCO VE AYRILIK KRİTİĞİ

Fenerbahçe’nin yeni başkanı , Domenico Tedesco ile birlikte alınan olumsuz skorlara rağmen beklemeye karar verdi. Ayrıca da Sadettin Saran, eğer fikir değiştirip Domenico Tedesco’yu göndermeyi düşünürse sadece bir yıllık ödeyecek! Zira eski başkan Ali Koç; Jose Mourinho deneyiminin ardından, Domenico Tedesco ile masaya otururken bu şartı sunmuştu.

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’nun tazminat maddesi: Ali Koç’un kuralı karşılık buldu!

FENERBAHÇE’DE JOSE MOURINHO’NUN BEDELİ AĞIR OLMUŞTU

Ali Koç döneminde başlayan Fenerbahçe ve Jose Mourinho birlikteliği, büyük bir hayal kırıklığıyla sona ermiş ve Portekizli hoca yüklü miktarda tazminat almıştı. Yaşananlardan hareketle bu durumun tekrarlanmasını istemeyen Ali Koç, Domenico Tedesco için fesih maddesini tek yıl üzerinden imzalatmıştı.

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’nun tazminat maddesi: Ali Koç’un kuralı karşılık buldu!

FENERBAHÇE’DE LUCIANO SPALLETTI VE SÖZLEŞME SORUNU

Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, Jose Mourinho sonrasında ilk olarak Luciano Spalletti ile masaya oturmuş ama deneyimli hocanın fesih maddesini kabul etmemesi sebebiyle kontrat imzalanmamıştı.

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’nun tazminat maddesi: Ali Koç’un kuralı karşılık buldu!

FENERBAHÇE'DE YENİ SÜREÇ NASIL OLACAK?
Sarı lacivertlilerin; gelecek haftalarda, hem yönetim hem de transfer anlamında kritik kararlar vermesi bekleniyor.
Trabzonspor Karagümrük deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
Volkan Demirel geri dönüyor: Resmi süreç başladı!
