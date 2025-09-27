Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’nun tazminat maddesi: Ali Koç’un kuralı karşılık buldu!

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco dönemi başlarken, Ali Koç’tan da farklı bir fesih planlaması gelmişti. Halihazırda Domenico Tedesco’nun başarısız olma ihtimalini gözeten Ali Koç, kulüp adına bir yıllık tazminatla birlikte kontratın sonlanmasını sağlayacak bir tasarı gerçekleştirmişti.

FENERBAHÇE’DE DOMENICO TEDESCO VE AYRILIK KRİTİĞİ

Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran, Domenico Tedesco ile birlikte alınan olumsuz skorlara rağmen beklemeye karar verdi. Ayrıca da Sadettin Saran, eğer fikir değiştirip Domenico Tedesco’yu göndermeyi düşünürse sadece bir yıllık tazminat ödeyecek! Zira eski başkan Ali Koç; Jose Mourinho deneyiminin ardından, Domenico Tedesco ile masaya otururken bu şartı sunmuştu.

FENERBAHÇE’DE JOSE MOURINHO’NUN BEDELİ AĞIR OLMUŞTU

Ali Koç döneminde başlayan Fenerbahçe ve Jose Mourinho birlikteliği, büyük bir hayal kırıklığıyla sona ermiş ve Portekizli hoca yüklü miktarda tazminat almıştı. Yaşananlardan hareketle bu durumun tekrarlanmasını istemeyen Ali Koç, Domenico Tedesco için fesih maddesini tek yıl üzerinden imzalatmıştı.

FENERBAHÇE’DE LUCIANO SPALLETTI VE SÖZLEŞME SORUNU

Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, Jose Mourinho sonrasında ilk olarak Luciano Spalletti ile masaya oturmuş ama deneyimli hocanın fesih maddesini kabul etmemesi sebebiyle kontrat imzalanmamıştı.