Volkan Demirel geri dönüyor: Resmi süreç başladı!

Volkan Demirel için Fenerbahçe sürecinde geri sayıma geçildi. Esasen ise Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran ile görüşen Volkan Demirel, kulübe geri dönme yolunda kritik bir adım attı.

VOLKAN DEMİREL YILLAR SONRA FENERBAHÇE'YE DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel, futbolculuğunun ardından antrenörlük süreçlerini başlatmış ve kariyerine teknik direktör olarak devam etmişti. An itibarıyla ise başkan Sadettin Saran ile önemli bir görüşme gerçekleştiren Volkan Demirel, hangi görev olduğu fark etmeksizin Fenerbahçe'de çalışmaya hazır olduğunu belirtti ve Saran da konuya olumlu yaklaştı. Son olarak ise Volkan Demirel'in, yakın zamanda resmen Fenerbahçe'ye dönmesi bekleniyor.

VOLKAN DEMİREL VE FENERBAHÇE ÖNCESİ SON DURUMU

Teknik direktörlük kariyerinde dalgalanmalar yaşayan Volkan Demirel, en son Bodrum FK'da görev almış ama beklentileri karşılayamayarak Akdeniz ekibinden ayrılmıştı.