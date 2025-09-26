Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
20°
Futbol
Avatar
Editor
 26.09.2025

Volkan Demirel geri dönüyor: Resmi süreç başladı!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel gelişmesi yaşandı. A Spor'un haberine göre Volkan Demirel, an itibarıyla resmen Fenerbahçe'ye dönüş hazırlığında.

Volkan Demirel geri dönüyor: Resmi süreç başladı!
için sürecinde geri sayıma geçildi. Esasen ise Fenerbahçe'nin yeni başkanı ile görüşen Volkan Demirel, kulübe geri dönme yolunda kritik bir adım attı.

VOLKAN DEMİREL YILLAR SONRA FENERBAHÇE'YE DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel, futbolculuğunun ardından antrenörlük süreçlerini başlatmış ve kariyerine olarak devam etmişti. An itibarıyla ise başkan Sadettin Saran ile önemli bir görüşme gerçekleştiren Volkan Demirel, hangi görev olduğu fark etmeksizin Fenerbahçe'de çalışmaya hazır olduğunu belirtti ve Saran da konuya olumlu yaklaştı. Son olarak ise Volkan Demirel'in, yakın zamanda resmen Fenerbahçe'ye dönmesi bekleniyor.

Volkan Demirel geri dönüyor: Resmi süreç başladı!

VOLKAN DEMİREL VE FENERBAHÇE ÖNCESİ SON DURUMU

Teknik direktörlük kariyerinde dalgalanmalar yaşayan Volkan Demirel, en son Bodrum FK'da görev almış ama beklentileri karşılayamayarak Akdeniz ekibinden ayrılmıştı.

Volkan Demirel geri dönüyor: Resmi süreç başladı!

Sıkça Sorulan Sorular

VOLKAN DEMİREL TEKNİK DİREKTÖR OLARAK HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?
Genç hoca; Karagümrük, Hatayspor ve Bodrum FK'yı yönetmişti.
