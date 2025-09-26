Fenerbahçe'nin gündemindeki Dusan Vlahovic için sürpriz transfer gelişmesi!

Juventus'tan gönderilmesi gündemde olan ve Fenerbahçe'ye transfer olma sürecini ağırdan alan Dusan Vlahovic, önceliğini Avrupa'da kalmak olarak belirlemişti. Esasen ise yıldız golcü için sürpriz şekilde Bayern Münih devreye girdi.

DUSAN VLAHOVIC BAYERN MUNIH YOLUNDA!

Çizme devi ile olan sözleşmesi 2026'da sona erecek olan yıldız golcünün, önümüzdeki aylarda Bayern Münih'e bonservissiz şekilde transfer olması bekleniyor. Halihazırda Juventus ile de yeni kontrat imzalamayan Dusan Vlahovic, Alman devinin ilgisine olumlu yaklaşıyor.

DUSAN VLAHOVIC VE BU SEZON İSTATİSTİKLERİ

Yeni takvim yılında Juventus formasıyla 198 dakika süre bulabilen Vlahovic, bu süreçte 4 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.