Fenerbahçe’de Ederson sonrası beklenen transfer kritiği: Ayrılığa izin çıktı!

Fenerbahçe’de Dominik Livakovic’e tamamen veda ediliyor. Ederson transferiyle Dominik Livakovic’ten vazgeçen Fenerbahçe’ye, Girona’dan müjde geldi.

FENERBAHÇE’DE BEKLENEN AYRILIK: DOMINIK LIVAKOVIC KARARI BELLİ OLDU

Dominik Livakovic’i sezon başında Fenerbahçe’den kiralayan Girona, Hırvat file bekçisiyle ilgili sürpriz bir karar aldı! Halihazırda Dominik Livakovic’in disiplinli tavırlarından memnun olan İspanya temsilcisi, yıldız kalecinin kalıcı transferi için menajerlik sürecini başlattı ve Fenerbahçe ile bonservis pazarlıkları dolayısıyla geri sayıma geçti.

FENERBAHÇE’DE DOMINIK LIVAKOVIC SÜRECİ

Dominik Livakovic’i 2023 yazında büyük umutlarla Dinamo Zagreb’ten transfer eden Fenerbahçe, deneyimli kaleci için 6.65 milyon Euro bonservis ödemiş ama beklediği performansı alamamıştı. Son olarak da Süper Lig devi, Dominik Livakovic'in kalıcı ayrılığına olumlu yaklaşıyor.

DOMINIK LIVAKOVIC VE FENERBAHÇE DÖNEMİ

Fenerbahçe formasıyla toplamda 74 maça çıkan Dominik Livakovic, bu süreçte 26 karşılaşmada kalesini gole kapatmış ama 80 kez de skor tabelasının değişmesine engel olamamıştı.

FENERBAHÇE’DE EDERSON YATIRIMI

Aktif olarak dünyanın en iyi 5 kalecisi arasında gösterilen Ederson’u transfer eden ve yüksek maaşlı bir kontrat imzalatan Fenerbahçe, Brezilyalı eldiveni uzun yıllar takımda tutmayı planlıyor.