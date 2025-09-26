Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe’de Ederson sonrası beklenen transfer kritiği: Ayrılığa izin çıktı!

Fenerbahçe’den Ederson transferi sonrasında Dominik Livakovic kritiği gelmiş ve Hırvat eldiven Girona’ya kiralanmıştı. An itibarıyla ise Dominik Livakovic, Fenerbahçe’den kalıcı olarak ayrılmaya hazırlanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe’de Ederson sonrası beklenen transfer kritiği: Ayrılığa izin çıktı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
26.09.2025
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
saat ikonu 17:49

’de Dominik Livakovic’e tamamen veda ediliyor. transferiyle Dominik Livakovic’ten vazgeçen Fenerbahçe’ye, ’dan müjde geldi.

Fenerbahçe’de Ederson sonrası beklenen transfer kritiği: Ayrılığa izin çıktı!

FENERBAHÇE’DE BEKLENEN AYRILIK: DOMINIK LIVAKOVIC KARARI BELLİ OLDU

Dominik Livakovic’i sezon başında Fenerbahçe’den kiralayan Girona, Hırvat file bekçisiyle ilgili sürpriz bir karar aldı! Halihazırda Dominik Livakovic’in disiplinli tavırlarından memnun olan İspanya temsilcisi, yıldız kalecinin kalıcı transferi için menajerlik sürecini başlattı ve Fenerbahçe ile bonservis pazarlıkları dolayısıyla geri sayıma geçti.

Fenerbahçe’de Ederson sonrası beklenen transfer kritiği: Ayrılığa izin çıktı!

FENERBAHÇE’DE DOMINIK LIVAKOVIC SÜRECİ

Dominik Livakovic’i 2023 yazında büyük umutlarla Dinamo Zagreb’ten transfer eden Fenerbahçe, deneyimli kaleci için 6.65 milyon Euro bonservis ödemiş ama beklediği performansı alamamıştı. Son olarak da Süper Lig devi, Dominik Livakovic'in kalıcı ayrılığına olumlu yaklaşıyor.

Fenerbahçe’de Ederson sonrası beklenen transfer kritiği: Ayrılığa izin çıktı!

DOMINIK LIVAKOVIC VE FENERBAHÇE DÖNEMİ

Fenerbahçe formasıyla toplamda 74 maça çıkan Dominik Livakovic, bu süreçte 26 karşılaşmada kalesini gole kapatmış ama 80 kez de skor tabelasının değişmesine engel olamamıştı.

Fenerbahçe’de Ederson sonrası beklenen transfer kritiği: Ayrılığa izin çıktı!

FENERBAHÇE’DE EDERSON YATIRIMI

Aktif olarak dünyanın en iyi 5 kalecisi arasında gösterilen Ederson’u transfer eden ve yüksek maaşlı bir kontrat imzalatan Fenerbahçe, Brezilyalı eldiveni uzun yıllar takımda tutmayı planlıyor.

Fenerbahçe’de Ederson sonrası beklenen transfer kritiği: Ayrılığa izin çıktı!

Sıkça Sorulan Sorular

GIRONA'NIN DOMINIK LIVAKOVIC TRANSFERİNDEKİ ESAS PLANLAMASI NEDİR?
İspanyol ekibi, kadro derinliğini artırmayı ve kaleciler arasındaki rekabeti ön planda tutmayı hedefliyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray Alanyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
Fenerbahçe Domenico Tedesco ile yollarını ayırıyor! Yerine gelecek hoca belli oldu
ETİKETLER
#girona
#girona
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#Ederson
#Ederson
#dominik livakovic
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.