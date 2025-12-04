Athletic Bilbao Real Madrid maç sonucu! Gözler Arda Güler’deydi

Kategoriler
Real Madrid, İspanya La Liga'nın 15. haftasında Athletic Bilbao'ya misafir oldu.
San Mames'te oynanan zorlu müsabakayı deplasman ekibi 3-0 kazandı.
Real Madrid'e zaferi getiren golleri 7. ve 59. dakikalarda Kylian Mbappe, 42. dakikada Eduardo Camavinga attı.
Maça yedek kulübesinde başlayan milli oyuncu Arda Güler, 69. dakikada Eduardo Camavinga'nın yerine oyuna dâhil edildi.
21 dakika sahada kalan Arda Güler, yüzde 94 isabet oranıyla performans sergiledi.
Bu neticenin ardından ligde 3 karşılaşma sonra galip gelen Real Madrid puanını 36'ya çıkardı ve 37 puanlı lider Barcelona'yı takibini devam ettirdi.
Athletic Bilbao ise 20 puanda kaldı.
Real Madrid ligdeki bir sonraki karşılaşmasında Celta Vigo'yu ağırlayacak.