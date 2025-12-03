Ziraat Türkiye Kupası grup maçları nasıl olacak? Kura çekimi bu hafta yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup müsabakalarının kura çekimi için hazırlıklar sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu takvime göre kura çekimi, kulüp temsilcilerinin katılımıyla Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapılacak.

ZTK GRUP AŞAMASI NASIL OLACAK?

Grup aşamasında yer alacak 24 takım, toplam dört torbaya ayrılacak ve her torbada altı takım bulunacak. Çekilecek kura sonucunda üç grup oluşturulacak ve bu gruplar sekizer takımdan meydana gelecek. Her torbadan iki takımın yer aldığı bu sistemde, grupların dengeli şekilde şekillenmesi amaçlanıyor. Grup aşamasına Süper Lig’den Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Samsunspor doğrudan katılırken, 4. eleme turunu geçen 19 takım da torbalardaki yerini alacak. Grupların belirlenmesinin ardından dört müsabaka haftası boyunca her takım farklı torbalardan rakiplerle karşılaşacak.

Grup etabında her takım toplam dört maç oynayacak. Bu maçların ikisi iç sahada, ikisi deplasmanda yapılacak şekilde programlanacak. Müsabakalar sonunda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan altı takım ile gruplardaki en iyi iki üçüncü, çeyrek finale yükselecek. Çeyrek final eşleşmelerinde grup birincileri ile en iyi grup ikincisi seri başı olarak yer alacak ve maçlar seri başı takımların sahasında oynanacak. Çekilecek kura sonucunda aynı zamanda yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi takımlar da belirlenecek.

ZTK GRUP MAÇLARI NE ZAMAN?

Grup maçlarının ilki 23-24-25 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak. Bu ilk hafta ile birlikte takımlar, torbalardan gelen rakipleriyle olan mücadelelerine başlayacak. Grup sisteminin dört ayrı maç haftasına yayılması nedeniyle takımların iç saha ve deplasman maçlarının dengeli bir şekilde planlanacak.

İkinci maçlar ise 13-14-15 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacak. Üçüncü karşılaşmalar 3-4-5 Şubat 2026'da oynanırken, grup etabının son haftası 3-4-5 Mart 2026 tarihlerinde tamamlanacak. Bu dört haftalık süreçte her takım toplam dört karşılaşma oynayarak grup sıralamasındaki yerini alacak.

ZTK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması kura çekimi 5 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklamasına göre kura çekimi, saat 15.00’te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapılacak. Kulüp temsilcilerinin katılacağı bu organizasyon, A Spor tarafından canlı olarak yayınlanacak. Kura çekimi ile birlikte 24 takımın hangi gruplarda yer alacağı ve torbaların nasıl şekilleneceği kesinleşmiş olacak.