Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Deden neredeydi?' diye sordu! Künyeli cevap geldi

CHP 39. Olağan Kurultayı'nda tek aday olarak girdiği genel başkanlığa 4. kez seçilen Özgür Özel, buradaki konuşmasında, içinde "cellat" geçen cümlelerle hem AK Parti'yi hem de DEM Parti'yi eleştirdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Özel'in sözlerine tepki göstererek "Celladına aşık olmak ya da Stockholm sendromu metaforunun bizler için kullanılması en hafif tabiriyle bir akıl tutulmasıdır. Bizler tarih boyunca bıkmadan, usanmadan, yılmadan bütün baskılara rağmen direnen devrimci, sosyalist ve yurtsever bir geleneğin temsilcileriyiz. Celladı da çok iyi tanırız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün partisinin grup toplantısında konuşarak "Ya sen ömrün boyunca hiç mi CHP’nin utanç lekeleriyle dolu tarihini okumadın? Tek parti faşizminin bu millete neler yaşattığını hiç mi öğrenmedin? Sen kimin cellat, kimin mağdur olduğunu bilmiyor olabilirsin. Ama benim Kürt kardeşim kimin cellat olduğunu çok iyi bilir." sözleriyle "cellat" sözlerine karşılık verdi.

İMAMOĞLU'NU ZİYARET EDİP ERDOĞAN'I HEDEF ALDI: SENİN DEDE NEREDEYDİ?

Özgür Özel, İBB'ye yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan ve belediye başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklu belediye başkanları ve İBB çalışanları ile görüştüğü İstanbul Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde Erdoğan'ın kendisine yönelik açıklamasıyla ilgili konuştu.

Özel "Türkiye'yi kurtaran, demokrasiyi kuran, demokrasiyi getiren tek parti vardı. Biz oradaydık, dedeler oradaydı. Sonra tarihten bir husumet alanı bulup orayı kaşıyacak. CHP yaptı. Senin dede neredeydi?" diye sordu.

ŞEHİTLİK KÜNYESİYLE CEVAP VERDİ

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Özel'in Erdoğan'a yönelik "Senin dede neredeydi?" sorusuna bir belge paylaşarak cevap verdi.

İbiş, paylaşımına Milli Savunma Bakanlığı arşivinde yer alan belgeyi alarak "Cumhurbaşkanımıza, dedesinin bir asır önce nerede olduğunu sormuşsun? İşte cevabı; Rabbim; bin yıldır vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğrunda bir gül bahçesine girercesine kara toprağın bağrına giren tüm şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

https://x.com/avyusufibis/status/1996236075279245394