14°
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Deden neredeydi?' diye sordu! Künyeli cevap geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin, demokrasiyi kuran bir parti olduğunu belirterek "Biz oradaydık, dedeler oradaydı. Senin dede neredeydi?" diye sordu. Özel'in sorusuna Erdoğan'ın dedesinin şehit olduğunu bildiren künyeli cevap geldi.

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Deden neredeydi?' diye sordu! Künyeli cevap geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.12.2025
saat ikonu 21:39
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
saat ikonu 21:48

39. Olağan Kurultayı'nda tek aday olarak girdiği genel başkanlığa 4. kez seçilen , buradaki konuşmasında, içinde "cellat" geçen cümlelerle hem 'yi hem de 'yi eleştirdi.

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Deden neredeydi?' diye sordu! Künyeli cevap geldi

DEM Parti Eş Genel Başkanı , Özel'in sözlerine tepki göstererek "Celladına aşık olmak ya da Stockholm sendromu metaforunun bizler için kullanılması en hafif tabiriyle bir akıl tutulmasıdır. Bizler tarih boyunca bıkmadan, usanmadan, yılmadan bütün baskılara rağmen direnen devrimci, sosyalist ve yurtsever bir geleneğin temsilcileriyiz. Celladı da çok iyi tanırız." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Deden neredeydi?' diye sordu! Künyeli cevap geldi

Cumhurbaşkanı ise bugün partisinin grup toplantısında konuşarak "Ya sen ömrün boyunca hiç mi CHP’nin utanç lekeleriyle dolu tarihini okumadın? Tek parti faşizminin bu millete neler yaşattığını hiç mi öğrenmedin? Sen kimin cellat, kimin mağdur olduğunu bilmiyor olabilirsin. Ama benim Kürt kardeşim kimin cellat olduğunu çok iyi bilir." sözleriyle "cellat" sözlerine karşılık verdi.

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Deden neredeydi?' diye sordu! Künyeli cevap geldi

İMAMOĞLU'NU ZİYARET EDİP ERDOĞAN'I HEDEF ALDI: SENİN DEDE NEREDEYDİ?

Özgür Özel, İBB'ye yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan ve belediye başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklu belediye başkanları ve İBB çalışanları ile görüştüğü İstanbul Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde Erdoğan'ın kendisine yönelik açıklamasıyla ilgili konuştu.

Özel "Türkiye'yi kurtaran, demokrasiyi kuran, demokrasiyi getiren tek parti vardı. Biz oradaydık, dedeler oradaydı. Sonra tarihten bir husumet alanı bulup orayı kaşıyacak. CHP yaptı. Senin dede neredeydi?" diye sordu.

ŞEHİTLİK KÜNYESİYLE CEVAP VERDİ

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Özel'in Erdoğan'a yönelik "Senin dede neredeydi?" sorusuna bir belge paylaşarak cevap verdi.

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Deden neredeydi?' diye sordu! Künyeli cevap geldi

İbiş, paylaşımına Milli Savunma Bakanlığı arşivinde yer alan belgeyi alarak "Cumhurbaşkanımıza, dedesinin bir asır önce nerede olduğunu sormuşsun? İşte cevabı; Rabbim; bin yıldır vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğrunda bir gül bahçesine girercesine kara toprağın bağrına giren tüm şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

https://x.com/avyusufibis/status/1996236075279245394

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli-Barzani krizi için ilk yorum: Kabul edilemez
Özgür Özel'in DEM Parti'ye 'cellat' eleştirisi ne anlama geliyor? Barış Yarkadaş CHP'nin yeni hedefini duyurdu: Milliyetçi cepheyi kuracaklar
