TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Canlı Yayın
14°
Athletic Bilbao Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler maç kadrosunda yok

Athletic Bilbao Real Madrid canlı yayın ile ekranlara gelecek. Athletic Bilbao - Real Madrid maç kadrosu, açıklandı. La Liga’nın 15. haftasında Athletic Bilbao, San Mamés Stadyumu’nda Real Madrid’i konuk ediyor. Mücadele, iki takımın ligdeki kritik konumları nedeniyle dikkat çekerken, Real Madrid son üç lig maçını berabere tamamladı ve liderlik yarışında Barcelona’nın gerisine düştü. İşte Athletic Bilbao Real Madrid canlı yayın bilgileri…

GİRİŞ:
03.12.2025
GÜNCELLEME:
03.12.2025
saat ikonu 20:30

ile , bu akşam ’nın 15. haftasında karşı karşıya geliyor. San Mamés’te oynanacak karşılaşma öncesi her iki takımın son durumu ve yayın bilgileri merak ediliyor.

REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE

Athletic Bilbao ile Real Madrid arasında oynanacak mücadele, San Mamés Stadyumu’nda saat 21.00'de başlayacak. Maçın hakemliğini Jesús Gil Manzano üstlenirken, karşılaşma hem ev sahibi ekibin iç sahadaki istikrarlı performansı hem de Real Madrid’in son haftalardaki beraberlik serisi nedeniyle dikkat çekiyor. Real Madrid, son üç maçında Rayo Vallecano, Elche ve Girona ile berabere kaldı ve bu süreçte liderlik koltuğunu Barcelona’ya bıraktı. Athletic Bilbao ise 14 maç sonunda topladığı 20 puanla 8. sırada yer alıyor ve son Levante deplasmanından 2-0’lık galibiyetle dönerek moral kazandı.

Karşılaşmayı takip etmek isteyen izleyiciler için yayın seçenekleri oldukça net. Türkiye’de maç, S Sport ve üzerinden futbolseverlerle buluşacak. Uydu üzerinden S Sport ile izlenebilecek mücadele, S Sport Plus kullanıcıları tarafından platformun resmi internet adresi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Avrupa ve diğer bazı ülkelerde ise farklı yayıncı kuruluşlar müsabakayı ekranlara getirecek.

ATHLETİC BİLBAO - REAL MADRİD MAÇ KADROSU

Athletic Bilbao - Real Madrid maç kadrosu:

Athletic Bilbao 11: Simon, Boiro, Laporte, Vivian, Lekue, Mora, Galarreta, Nico Williams, Jauregizar, Berenguer, Guruzeta

Real Madrid 11: Courtois, Carreras, Rüdiger, Militao, Alexander-Arnold, Bellingham, Tchouameni, Camavinga, Vinicius, Valverde, Mbappe

ATHLETİC BİLBAO - REAL MADRİD NEREDE İZLENİR?

Athletic Bilbao Real Madrid karşılaşması Türkiye’de S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bunun yanı sıra S Sport Plus aboneleri de müsabakayı çevrimiçi olarak platformun resmi sitesi üzerinden takip edebilecek. Mücadele, yüksek çözünürlüklü yayınla futbolseverlere sunulacak.

Dünyanın farklı bölgelerinde ise yayıncı kuruluşlar değişiyor. ABD’de ESPN Deportes, Brezilya’da Disney+, Fransa’da beIN SPORTS 1 ve Hollanda’da Ziggo Sport karşılaşmayı şifresiz olarak ekranlara taşıyacak. İspanya’da ise maçın yayıncısı DAZN olarak açıklandı. Nijerya’da ise Canal+ müsabakayı yayınlayacak kanallar arasında bulunuyor.

ATHLETİC BİLBAO REAL MADRİD MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Athletic Bilbao Real Madrid maçını şifresiz olarak izlemek isteyenler için çeşitli ülkelerde farklı yayıncılar naklen yayın sunacak. ABD’de ESPN Deportes üzerinden karşılaşma açık bir şekilde takip edilebiliyor. Brezilya’da Disney+ platformunda yayınlanacak olan müsabaka, Fransa’da ise beIN SPORTS 1 ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor. Hollanda’da Ziggo Sport’un karşılaşmayı yayımlayacağı açıklanırken, Nijerya’da Canal+ maçın şifresiz yayınını üstlenen platformlar arasında yer alıyor.

Athletic Bilbao Real Madrid maçını veren kanallar:

  • ABD: ESPN Deportes
  • Brezilya: Disney+
  • Fransa: beIN SPORTS 1
  • Hollanda: Ziggo Sport
  • Nijerya: Canal+
  • İspanya: DAZN
ATHLETİC BİLBAO REAL MADRİD HANGİ KANALDA?

Athletic Bilbao Real Madrid karşılaşması Türkiye’de S Sport üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maçı uydu yayınından takip etmek isteyen kullanıcılar S Sport aracılığıyla müsabakayı izleyebilir. Bunun yanında S Sport Plus aboneleri, karşılaşmayı internet üzerinden diledikleri cihazla takip etme şansı yakalıyor.

Uluslararası yayınlarda ise farklı ülkeler için çeşitli seçenekler bulunuyor. ESPN Deportes, Disney+, beIN SPORTS 1, Ziggo Sport, Canal+ ve DAZN karşılaşmayı ekranlara taşıyan yabancı yayıncılar arasında yer alıyor.

ATHLETİC BİLBAO REAL MADRİD MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Athletic Bilbao Real Madrid maçını izlemek isteyenler Türkiye’de S Sport üzerinden canlı yayına ulaşabilir. Uydu yayınından S Sport aracılığıyla müsabakaya erişim sağlanırken, dijital platform üzerinden ise S Sport Plus aboneliğiyle maçın çevrimiçi yayını takip edilebiliyor. Maç, yüksek kalite yayınla birlikte mobil, tablet ve bilgisayar gibi birçok cihaz üzerinden erişime açık durumda.

Yurtdışında ise ESPN Deportes, Disney+, beIN SPORTS 1, Ziggo Sport, Canal+ ve DAZN gibi platformlar mücadeleyi canlı olarak ekranlara getiriyor. Bu kanallar bölgesel yayın yaptığından, Türkiye’den bu kanallara doğrudan erişim mümkün değil. Ancak bulundukları ülkelerde yaşayan futbolseverlere alternatif izleme seçenekleri sunuyorlar.

ATHLETİC BİLBAO REAL MADRİD CANLI LİNK

Athletic Bilbao Real Madrid karşılaşmasının resmi yayıncısı Türkiye’de S Sport olarak açıklandı. S Sport üzerinden canlı olarak izlenebilen karşılaşma, S Sport Plus aboneleri tarafından platformun resmi web adresi üzerinden yayın akışıyla takip edilebiliyor.

S Sport’un sunmuş olduğu yayın, karşılaşmayı HD görüntü kalitesiyle ekrana getiriyor. İnternet üzerinden maç izlemek isteyen kullanıcılar S Sport Plus aboneliğini kullanarak mobil, tablet veya bilgisayarlarından canlı yayına erişebiliyor.

ATHLETİC BİLBAO REAL MADRİD ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Athletic Bilbao Real Madrid maçını şifresiz izlemek isteyen izleyiciler için bazı yabancı yayıncılar öne çıkıyor. ABD’de ESPN Deportes, Brezilya’da Disney+, Fransa’da beIN SPORTS 1 ve Hollanda’da Ziggo Sport mücadeleyi şifresiz olarak ekranlara getiriyor. Nijerya’da Canal+ ve İspanya’da DAZN, bulundukları bölgelerde karşılaşmayı açık şekilde yayımlayan platformlar arasında yer alıyor.

Bu kanallar yalnızca kendi yayın bölgelerinde izlenebildiği için Türkiye’den erişim sağlanamıyor. Türkiye’de şifresiz izleme seçeneği bulunmuyorken, resmi yayın hakkı sahibi S Sport üzerinden karşılaşma abonelik sistemiyle izlenebiliyor.

