Athletic Bilbao Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler maç kadrosunda yok

Athletic Bilbao ile Real Madrid, bu akşam La Liga’nın 15. haftasında karşı karşıya geliyor. San Mamés’te oynanacak karşılaşma öncesi her iki takımın son durumu ve yayın bilgileri merak ediliyor.

Athletic Bilbao ile Real Madrid arasında oynanacak mücadele, San Mamés Stadyumu’nda saat 21.00'de başlayacak. Maçın hakemliğini Jesús Gil Manzano üstlenirken, karşılaşma hem ev sahibi ekibin iç sahadaki istikrarlı performansı hem de Real Madrid’in son haftalardaki beraberlik serisi nedeniyle dikkat çekiyor. Real Madrid, son üç maçında Rayo Vallecano, Elche ve Girona ile berabere kaldı ve bu süreçte liderlik koltuğunu Barcelona’ya bıraktı. Athletic Bilbao ise 14 maç sonunda topladığı 20 puanla 8. sırada yer alıyor ve son Levante deplasmanından 2-0’lık galibiyetle dönerek moral kazandı.

Karşılaşmayı takip etmek isteyen izleyiciler için yayın seçenekleri oldukça net. Türkiye’de maç, S Sport ve S Sport Plus üzerinden futbolseverlerle buluşacak. Uydu üzerinden S Sport ile izlenebilecek mücadele, S Sport Plus kullanıcıları tarafından platformun resmi internet adresi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Avrupa ve diğer bazı ülkelerde ise farklı yayıncı kuruluşlar müsabakayı ekranlara getirecek.

Athletic Bilbao 11: Simon, Boiro, Laporte, Vivian, Lekue, Mora, Galarreta, Nico Williams, Jauregizar, Berenguer, Guruzeta

Real Madrid 11: Courtois, Carreras, Rüdiger, Militao, Alexander-Arnold, Bellingham, Tchouameni, Camavinga, Vinicius, Valverde, Mbappe

Dünyanın farklı bölgelerinde ise yayıncı kuruluşlar değişiyor. ABD’de ESPN Deportes, Brezilya’da Disney+, Fransa’da beIN SPORTS 1 ve Hollanda’da Ziggo Sport karşılaşmayı şifresiz olarak ekranlara taşıyacak. İspanya’da ise maçın yayıncısı DAZN olarak açıklandı. Nijerya’da ise Canal+ müsabakayı yayınlayacak kanallar arasında bulunuyor.

