Maltepe'de çöp kabusu: 'Pislik içinde oturuyoruz'

İstanbul'un Maltepe ilçesinde ücretleri ödenmediği gerekçesiyle belediye işçileri iş bıraktı, çöpler ortada kaldı. İlçe sakinleri çöp dağları sebebiyle pis görüntü ve kokunun içerisinde yaşamaya çalışıyor. Vatandaşlar cam bile açamaz hale geldi.

Belediyesi işçileri iş bırakma kararı alınca ilçede çöp dağları oluştu. Çöp konteynerlerinden taşan çöpler sebebiyle etraf çöp suları ve kokuyla doldu. İlçe sakinleri yaşanan sorunundan şikayetçi.

Maltepe'de çöp kabusu: 'Pislik içinde oturuyoruz'

İŞÇİLER ÖDEME ALAMADIĞI GEREKÇESİYLE ÇÖP TOPLAMIYOR

Maltepe Belediyesi iştiraklerinden MATAŞ AŞ'ye bağlı çalışan yaklaşık 2 bin işçinin, ekim ayında ödenmesi gereken ikramiyelerinin ve eğitim ücretlerinin verilmediği gerekçesiyle İş Kanunu'nun 34. maddesine dayanarak, 1 Aralık'tan itibaren "çalışmaktan kaçınma" hakkını kullanması nedeniyle ilçede çöpler toplanmadı.

Bu nedenle birçok cadde ve sokakta bulunan konteynerler ile çevresinde çöp yığınları oluştu.

Durumdan şikayetçi olan ilçe sakinleri, çöplerin toplanmamasına tepki gösterdi.

Maltepe'de çöp kabusu: 'Pislik içinde oturuyoruz'

"İSTANBUL ESKİ HALİNE DÖNDÜ"

Maltepe'de yaşayan Emine Alkan, yaptığı açıklamada, belediyenin çöpleri alması gerektiğini belirterek, "Böyle rezillik olmaz, herkes görüyor. Şu rezilliğe bak, kimse bunu kabul etmez ki. İstanbul'un eski hali vardı, o haline döndü. Sokaklar çöp dolardı önceden, tertemiz sokaklar ne rezilliğe geldi." diye konuştu.

Bu durumdan şikayetçi olduğunu dile getiren Alkan, "Yaprak Sokak var, çöp dolu orası. Tam evin karşısında. Ben camı açtım mı koku eve giriyor, rahatsız oluyorum, istemiyorum ben onu. Elimden gelse ben kaldıracağım bunları da nereye kaldırıp atayım?" ifadelerini kullandı.

Maltepe'de çöp kabusu: 'Pislik içinde oturuyoruz'

"HERKES PİSLİK İÇİNDE OTURUYOR"

Ali isimli ilçe sakini ise çöplerin 1 haftadır bu şekilde durduğunu, bundan 6 ay önce de aynı durumun yaşandığını kaydederek, "Ödemeleri mi yapılmıyor, maaşlarda kesinti mi yapıyorlar bilmiyorum. Ondan dolayı böyle. Evler, iş yerleri pislik içerisinde, kokuyor her taraf. Bir an önce çözsünler bunu. Herkes pislik içinde oturuyor. Mahalle, cadde pislik içerisinde. Bu şekilde rahatsızız." şeklinde konuştu.

Maltepe'de çöp kabusu: 'Pislik içinde oturuyoruz'

Osman isimli ilçe sakini de "Hastalıktır, çoluk çocuk hasta oluyor. Bir an önce işçilerin hakkını versinler, anlaşsınlar, bu işe son versinler." dedi.

Öte yandan Maltepe Belediyesinden konuya ilişkin dün yapılan açıklamada, "Yaşanan aksaklıkların hemşehrilerimizde yarattığı mağduriyetin farkındayız ve bunun bir an önce son bulması için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

