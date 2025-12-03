İlkokul öğrencisi 11 çocuk bir kıza saldırdı: 'Vurun acımayın!' Serbest bırakıldılar

Antalya'nın Serik ilçesinde kaydedilen görüntüler görenleri dehşete düşürdü. 11 kişilik kız erkek karışık öğrenci grubu Merkez Mahallesi'ne bağlı bir ilkokulda kız çocuğunu darp etti. 30 Kasım'da yaşanan olay sonrası kız öğrenci ailesine olanları anlatarak polise gidip şikayetçi oldu. Görüntülere ulaşan polis ekipleri 11 öğrenciyi polis merkezine götürdü. İfadeleri alınan öğrenciler serbest bırakıldı.

Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise, ailenin şikâyetinin ardından idari inceleme ve disiplin süreci başlattı. Olay anlarına ilişkin telefon kamerası görüntülerinde grubun mağdur öğrenciyi çevreleyerek darbettiği, sürüklediği ve bazı öğrencilerin 'İyi vur', 'Kafasını yere çarp', 'Vurun acımayın' şeklindeki sözleri yer aldı.